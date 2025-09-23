صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سه‌شنبه، یکم مهر) و فردا (چهارشنبه، دوم مهر) در برخی مناطق شمال‌شرق، سواحل دریای خزر و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط برای روز پنجشنبه (۳ مهر) در برخی نقاط شمال‌شرق و سواحل خزر و روز جمعه (۴ مهر) در غرب سواحل خزر و بخش‌هایی از شمال‌شرق کشور رخ خواهد داد.

ضیائیان بیان کرد: طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وزش باد شدید در برخی نقاط کشور تأکید کرد: امروز در برخی مناطق شمال شرق و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و روز چهارشنبه در نوار شرقی و بخش‌هایی از جنوب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روزهای چهارشنبه دوم مهر و پنج‌شنبه سوم مهر در مناطق شمال غرب و استان‌های ساحلی دریای خزر، افزایش محسوس دما رخ می‌دهد که لازم است ساکنان این مناطق نسبت به تغییرات دما و شرایط جوی توجه داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت هوای تهران گفت: آسمان پایتخت امروز یکم مهر کمی ابری تا نیمه ابری است و در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد و احتمال رگبار باران پیش‌بینی می‌شود. دمای هوای تهران نیز در کمترین حالت به ۱۵ درجه سانتیگراد و در بیشترین حالت به ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد رسید.