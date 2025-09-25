صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۳ مهر) در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش خفیف باران، وزش باد و خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (جمعه، ۴ مهر) در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود. اواخر وقت جمعه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، افزایش ابر، وزش باد شدید و آغاز بارش باران در استان‌های اردبیل، گیلان و غرب مازندران انتظار می‌رود.

ضیائیان بیان کرد: این شرایط جوی در روز شنبه (۵ مهر) و یکشنبه (۶ مهر) ادامه خواهد داشت و بارش باران در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران تداوم می‌یابد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: طی دو روز آینده به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در ارتفاعات شمالی هرمزگان، ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و کرمان رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و احتمال خیزش گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.

وی افزود: طی سه روز آینده در برخی مناطق نوار شرقی و جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به شرایط جوی کشور عراق گفت: روز جمعه شرایط برای شکل‌گیری توده گرد و خاک روی عراق فراهم است و این پدیده می‌تواند به مناطق غربی ایران نفوذ کند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز سوم مهر صاف همراه با وزش باد گاهی ملایم پیش‌بینی می‌شود و دمای هوای پایتخت در کمترین حالت به ۱۴ درجه و در بیشترین حالت به ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.