هوای آلوده اصفهان در نخستین روز ماه مهر

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز سهشنبه یکم مهر با میانگین ۱۱۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان کمتر از پنج سال) است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و بولوار کاوه با عدد ۱۰۸، پارک زمزم ۱۰۵، بزرگراه خرازی ۱۱۰، دانشگاه صنعتی ۱۰۷ و خیابان زینبیه ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در کردآباد و رهنان با عدد ۱۵۴ و خیابان رودکی ۱۵۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پایش هوای خیابان فرشادی ۹۴ و فیض ۹۶، سپاهانشهر ۹۳ و خیابان میرزا طاهر ۱۰۰ AQI در وضعیت قابل قبول است. امروز همچنین هوای خمینیشهر، کاشان و قهجاورستان آلوده است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
