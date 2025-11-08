به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی طی ۵ روز آینده در اکثر مناطق کشور جو پایداری حاکم است. طی این مدت برای شهرهای صنعتی و پر جمعیت کشور طی ساعات اولیه روز افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی شده است.
روز دوشنبه در شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش یافته و در مناطق مستعد باعث خیزش گردوخاک میشود. آسمان تهران امروز کمی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد ملایم پیشبینی شده است. کمینه دما امروز پایتخت ۱۰ و بیشینه دما نیز ۲۱ درجه است.
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