  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۸:۲۴

پایداری هوا در بیشتر مناطق کشور؛ افزایش آلودگی در کلان‌شهرها

پایداری هوا در بیشتر مناطق کشور؛ افزایش آلودگی در کلان‌شهرها

سازمان هواشناسی اعلام کرد طی پنج روز آینده جو بیشتر مناطق کشور پایدار است و در شهرهای صنعتی افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی طی ۵ روز آینده در اکثر مناطق کشور جو پایداری حاکم است. طی این مدت برای شهرهای صنعتی و پر جمعیت کشور طی ساعات اولیه روز افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده است.

روز دوشنبه در شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش یافته و در مناطق مستعد باعث خیزش گردوخاک می‌شود. آسمان تهران امروز کمی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد ملایم پیش‌بینی شده است. کمینه دما امروز پایتخت ۱۰ و بیشینه دما نیز ۲۱ درجه است.

کد مطلب 6648304
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ساخت دستگاه ابر باران ساز نیاز این مملکت هست ، شرکتهای دانش بنیان با این همه مغز عالی بسازن .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها