لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا بیشتر مناطق استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: ایستگاه بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.

به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد روز چهارشنبه به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد، تا اوایل هفته آینده آسمان استان صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق تا قسمتی ابری و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امینی افزود: امروز وزش باد به نسبت شدید و خیزش گردوخاک در نواحی شرقی و مرکزی استان پدیده غالب است و از روز چهارشنبه از سرعت باد کاسته می‌شود.