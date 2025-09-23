  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

اصفهان ۳ درجه خنک‌تر می‌شود

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم روند کاهشی دما و خنک‌تر شدن هوای مناطق مختلف استان طی ۲۴ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا بیشتر مناطق استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: ایستگاه بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.

به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد روز چهارشنبه به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد، تا اوایل هفته آینده آسمان استان صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق تا قسمتی ابری و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امینی افزود: امروز وزش باد به نسبت شدید و خیزش گردوخاک در نواحی شرقی و مرکزی استان پدیده غالب است و از روز چهارشنبه از سرعت باد کاسته می‌شود.

