به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقی‌آبی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و داده‌های هواشناسی، از عصر امروز سامانه بارشی وارد استان می‌شود که پیامد آن افزایش ابر، وزش باد، و بارش‌های رگباری در برخی مناطق خواهد بود.

وی افزود: این سامانه سبب کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما و احتمال وقوع آبگرفتگی معابر در مناطق مستعد خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست در زمان بارندگی از توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و کشاورزان نسبت به حفاظت محصولات خود اقدام لازم را انجام دهند.