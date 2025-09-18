محمد فروتن، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت هنرستان کشاورزی دماوند گفت: با توجه به واگذاری این هنرستان به آموزش و پرورش بر اساس تبصره ۷۵، مدیریت آن بهصورت مستقیم انجام میشود، نکته قابل توجه این است که دانشآموزان این هنرستان نه تنها شهریهای پرداخت نمیکنند، بلکه با توجه به فعالیتهای عملی در حوزه کشاورزی، ماهیانه مبالغی نیز به حسابشان واریز میشود.
فروتن از رشد ۳۰ درصدی ثبتنام در این هنرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: این نشاندهنده استقبال خانوادهها از رشتههای مهارتی و کاربردی است و امیدواریم این روند توسعهای تداوم یابد.
وی در ادامه از برگزاری جشنواره «صدای سلامت» با محوریت موضوعات بهداشتی و مشارکت فعال دانشآموزان خبر داد و گفت: این جشنواره با استقبال چشمگیر برگزار شد.
فروتن در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره «صدای سلامت» در دماوند اظهار داشت: این جشنواره به همت شبکه بهداشت و درمان دماوند و با همکاری آموزش و پرورش برگزار شد و خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی دانشآموزان، اولیا، معلمان و کادر آموزشی روبهرو شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، ارائه آموزشهای سلامتمحور به دانشآموزان از طریق فعالیتهای هنری و مهارتی بود، بهجای آموزشهای صرفاً تئوریک، تلاش شد تا با بهرهگیری از تئاتر، سرود و کارهای گروهی، مفاهیم مرتبط با سلامت به شکلی عمیقتر در ذهن دانشآموزان نهادینه شود.
فروتن با اشاره به حضور ۱۵۰ دانشآموز در این جشنواره گفت: آثار برگزیده در بخشهای مختلف انتخاب شدند و مراسم اختتامیه با حضور دانشآموزان، خانوادهها، معلمان و مراقبین سلامت برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش دماوند با بیان اینکه «سلامت» یکی از ساحتهای اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، گفت: سلامت جسم و روان دانشآموزان نقش کلیدی در تحقق اهداف آموزشی دارد. به همین دلیل، آموزشهای مهارتمحور بهویژه در حوزه سلامت از اولویتهای جدی ماست.
وی با اشاره به شعار «مهارتمحوری به جای محفوظاتمحوری» در سال گذشته تصریح کرد: دانشآموزان امروز بیش از هر چیز نیازمند یادگیری مهارتهای زندگی هستند و باید با برنامههایی مانند جشنوارههای علمی، هنری و مهارتی این مسیر را هموار کرد.
محمد فروتن در ادامه با اشاره به آمادگی مدارس شهرستان برای شروع سال تحصیلی جدید بیان داشت: در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور مانور بازگشایی مدارس در سطح دماوند برگزار شد و همه معلمان و مدیران در مدارس حضور یافتند.
مدیر آموزش و پرورش دماوند در ادامه بیان داشت همچنین تاکنون بیش از ۸۰ درصد فرآیند توزیع کتب درسی انجام شده و تلاش میشود هیچ دانشآموزی بدون معلم، کلاس و کتاب وارد سال تحصیلی جدید نشود.
وی اضافه کرد: جشن بازگشایی مدارس اول مهر برگزار خواهد شد و برنامهای ویژه نیز برای استقبال از دانشآموزان پایه اول در تاریخ ۳۱ شهریور در نظر گرفته شده است.
وی در پایان به وضعیت فضاهای آموزشی دماوند اشاره کرد و گفت: امسال شاهد تغییر خاصی در تعداد واحدهای آموزشی از نظر فیزیکی نبودهایم، اما ۶ شیفت مدارس حذف شده است که نشان از بهبود در ساماندهی فضاهای آموزشی دارد.
