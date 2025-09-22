آمادگی کامل مدارس کهریزک برای آغاز سال تحصیلی جدید با اجرای پروژه مهر

رحمتالله قاسمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: تمامی کلاسها دارای معلم هستند و فرهنگیان بهطور کامل سازماندهی شدهاند، ثبتنام دانشآموزان در سامانه سیدا انجام و کلاسبندی نهایی شده است.
وی درباره کتب درسی گفت: کتابها به موقع به مدارس رسیده و در روز اول مهر در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
قاسمی افزود: تمامی مدارس زیباسازی و فضاسازی شدهاند، نمایشگاهها و یادمان شهدای دانشآموز و فرهنگی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار میشود.
وی با اشاره به آمار ثبتنامی افزود: سال گذشته ۳۵ هزار و ۸۰۰ دانشآموز داشتیم که امسال به ۳۱ هزار نفر کاهش یافته است، در صورت ثبتنام اتباع غیرمجاز، این آمار افزایش مییابد.
مدیر آموزش و پرورش کهریزک گفت: طرحهای «حامی» و «توانا» در مقطع ابتدایی و «شمیم» در متوسطه اول و دوم با هدف توانمندسازی معلمان و جلوگیری از افت تحصیلی دانشآموزان اجرا شدهاند.
وی از افتتاح یک مدرسه جدید و کلنگزنی مدرسهای دیگر با مشارکت پالایشگاه نفت تهران خبر داد و افزود: هماهنگی با شهرداریهای باقرشهر و کهریزک برای ساخت مدارس جدید انجام شده و زمینهای آموزشی معرفی شدهاند.
قاسمی از برگزاری آئین نمادین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی در سه مدرسه خبر داد: مدرسه علی بن ابیطالب (ع) در باقرشهر، مدرسه معرفت در کهریزک و مدرسه مرعشی نجفی در قلعهنو میزبان مراسم خواهند بود.
وی درباره سلامت روان دانشآموزان اظهار داشت: «طرح «میدان پویا» با پنج محور شامل دانشآموز، خانواده، شهر، جامعه و مدرسه پویا اجرا میشود و طرح «نماد» مشکلات روانی و اجتماعی دانشآموزان را با مشارکت ۱۳ نهاد حمایتی شناسایی و رسیدگی میکند.
مدیر آموزش و پرورش گفت: اکثر مدارس دارای کلاسهای هوشمند هستند و برنامه آموزش هوش مصنوعی برای مدیران و فرهنگیان در دستور کار است. دورههای آموزشی تابستان آغاز شده و در طول سال ادامه خواهد داشت.
وی افزود: مسابقات «نوجوان خوارزمی» و «فردا» در حوزههای علمی، فرهنگی، ادبی و هنری برگزار میشود و دانشآموزان برتر به کانونهای فرهنگی و هنری هدایت خواهند شد.
قاسمی درباره چالشها گفت: تراکم دانشآموزی در مدارس شهری زیاد است و در مناطق روستایی، تعداد کم دانشآموزان، تأمین کادر اجرایی را مشکل کرده است، گستردگی جغرافیایی منطقه و دشواری تردد همکاران نیز چالش دیگری است.
وی در پایان با رضایت از وضعیت مدارس اظهار داشت: تمامی مدارس از نظر فیزیکی و نیروی انسانی آماده هستند. کمک مالی در زمان ثبتنام ممنوع و تنها پس از تشکیل انجمن اولیا و مربیان و با مصوبه آن میتواند انجام شود.
مدیر آموزش و پرورش کهریزک خطاب به دانشآموزان و فرهنگیان گفت: برای داشتن ایرانی آباد و سربلند، با تمام توان سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ را آغاز کنید تا مهر امسال، مهری متفاوت، آرام و پربار باشد.
