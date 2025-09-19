  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

تحویل کتب درسی به مدارس و آمادگی کامل اردبیل برای سال تحصیلی جدید

تحویل کتب درسی به مدارس و آمادگی کامل اردبیل برای سال تحصیلی جدید

اردبیل – مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: هیچ کلاسی در مهرماه بدون معلم و هیچ معلمی بدون کلاس نخواهد بود.

سید اردشیر رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید به فرهنگیان، دانش‌آموزان و اولیا اظهار کرد: کتب درسی دانش‌آموزان به تمامی مدارس تحویل داده شده و از والدین خواست در صورت عدم دریافت، به مدارس مراجعه کرده و کتاب‌های فرزندان خود را تحویل بگیرند.

وی با اشاره به آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان استان افزود: بر اساس سامانه سیدا، ۹۸.۵ درصد دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ثبت‌نام قطعی داشته‌اند و میزان بازماندگان از تحصیل در استان به کمتر از نیم درصد کاهش یافته است که اغلب به دلیل مهاجرت یا سکونت نداشتن در استان بوده است..

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین در خصوص وضعیت فضاهای آموزشی استان گفت: تا آغاز مهرماه بیش از ۴۳۰ کلاس درس جدید و تا پایان سال تحصیلی جاری حدود ۷۰۰ کلاس دیگر به آموزش و پرورش استان تحویل داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: با اقدامات انجام‌شده، تمامی مقدمات برای شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ فراهم شده و دانش‌آموزان سالی آرام، بانشاط و بدون دغدغه را آغاز خواهند کرد و در این راستا تمامی معلمان مدارس مشخص شده است و هیچ معلمی بدون مدرسه نیست

