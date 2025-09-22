به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بدمینتون ایران در مسابقات آسیای میانه ۲۰۲۵ به میزبانی تاشکند ازبکستان با کسب ۱۸ مدال طلا و ۵ مدال نقره در بخشهای انفرادی و دونفره نمایشی درخشان و پرافتخار از خود به جا گذاشت.
نتایج بخش انفرادی
پسران زیر ۱۷ سال: امیرعلی احمدلو با برتری ۲۱–۱۴ و ۲۱–۱۰ مقابل امیرعلی محمدپور به مدال طلا رسید؛ محمدپور نقره گرفت.
پسران زیر ۱۵ سال: امیرمحمد مردانه پس از دیداری نفسگیر با نتیجه ۲۱–۱۹، ۱۹–۲۱ و ۲۴–۲۲ از سد امیررضا حریف گذشت و طلا گرفت؛ حریف نقرهای شد.
پسران زیر ۲۳ سال: امیرحسین حسنی با حساب ۲۲–۲۰، ۱۹–۲۱ و ۲۱–۱۴ برابر علی حیاتی پیروز شد و مدال طلا را از آن خود کرد؛ حیاتی نقره گرفت.
دختران زیر ۱۷ سال: آیسان زارعی با نتایج قاطع ۲۱–۸ و ۲۱–۷ مهدیه هوشمند را شکست داد و طلا گرفت.
دختران زیر ۲۳ سال: مبینا ندائی با نتیجه ۲۱–۱۸ و ۲۱–۸ بر زهرا رباطی غلبه کرد و به طلا رسید.
دختران زیر ۱۵ سال: مبینا سالاری با پیروزی بر قهرمان سال گذشته ازبکستان، مدال طلا را از آن خود کرد.
نتایج بخش دونفره
ایران در رقابتهای دو نفره نیز با شش تیم قهرمان شد و ۱۲ مدال طلا (با احتساب هر بازیکن) کسب کرد:
امیرعلی احمدلو / امیرعلی محمدپور
علی حیاتی / امیرحسین حسنی
امیرمحمد مردانه / امیررضا حریف
مبینا ندائی / زهرا رباطی
آیسان زارعی / مهدیه هوشمند
مبینا سالاری / سپیده صادقی
جمعبندی مدالها
انفرادی: ۶ طلا، ۵ نقره
دونفره: ۱۲ طلا
مجموع: ۱۸ طلا، ۵ نقره
مراسم اهدای مدال با حضور پوریا نایبرئیس بدمینتون آسیا، فریبا مددی، کبیر اعضای هیئترئیسه آسیا و مسئولان فدراسیون میزبان ازبکستان برگزار شد و قهرمانان ایرانی نشانها و احکام قهرمانی خود را دریافت کردند.
