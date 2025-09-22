به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بدمینتون ایران در مسابقات آسیای میانه ۲۰۲۵ به میزبانی تاشکند ازبکستان با کسب ۱۸ مدال طلا و ۵ مدال نقره در بخش‌های انفرادی و دونفره نمایشی درخشان و پرافتخار از خود به جا گذاشت.

نتایج بخش انفرادی

پسران زیر ۱۷ سال: امیرعلی احمدلو با برتری ۲۱–۱۴ و ۲۱–۱۰ مقابل امیرعلی محمدپور به مدال طلا رسید؛ محمدپور نقره گرفت.

پسران زیر ۱۵ سال: امیرمحمد مردانه پس از دیداری نفس‌گیر با نتیجه ۲۱–۱۹، ۱۹–۲۱ و ۲۴–۲۲ از سد امیررضا حریف گذشت و طلا گرفت؛ حریف نقره‌ای شد.

پسران زیر ۲۳ سال: امیرحسین حسنی با حساب ۲۲–۲۰، ۱۹–۲۱ و ۲۱–۱۴ برابر علی حیاتی پیروز شد و مدال طلا را از آن خود کرد؛ حیاتی نقره گرفت.

دختران زیر ۱۷ سال: آیسان زارعی با نتایج قاطع ۲۱–۸ و ۲۱–۷ مهدیه هوشمند را شکست داد و طلا گرفت.

دختران زیر ۲۳ سال: مبینا ندائی با نتیجه ۲۱–۱۸ و ۲۱–۸ بر زهرا رباطی غلبه کرد و به طلا رسید.

دختران زیر ۱۵ سال: مبینا سالاری با پیروزی بر قهرمان سال گذشته ازبکستان، مدال طلا را از آن خود کرد.

نتایج بخش دونفره

ایران در رقابت‌های دو نفره نیز با شش تیم قهرمان شد و ۱۲ مدال طلا (با احتساب هر بازیکن) کسب کرد:

امیرعلی احمدلو / امیرعلی محمدپور

علی حیاتی / امیرحسین حسنی

امیرمحمد مردانه / امیررضا حریف

مبینا ندائی / زهرا رباطی

آیسان زارعی / مهدیه هوشمند

مبینا سالاری / سپیده صادقی

جمع‌بندی مدال‌ها

انفرادی: ۶ طلا، ۵ نقره

دونفره: ۱۲ طلا

مجموع: ۱۸ طلا، ۵ نقره

مراسم اهدای مدال با حضور پوریا نایب‌رئیس بدمینتون آسیا، فریبا مددی، کبیر اعضای هیئت‌رئیسه آسیا و مسئولان فدراسیون میزبان ازبکستان برگزار شد و قهرمانان ایرانی نشان‌ها و احکام قهرمانی خود را دریافت کردند.