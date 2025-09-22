  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

درخشش بدمینتون ایران در رقابت‌های آسیای میانه با کسب ۲۳ مدال

درخشش بدمینتون ایران در رقابت‌های آسیای میانه با کسب ۲۳ مدال

پرونده رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه با کسب ۲۳ مدال برای ملی‌پوشان بدمینتون ایران بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بدمینتون ایران در مسابقات آسیای میانه ۲۰۲۵ به میزبانی تاشکند ازبکستان با کسب ۱۸ مدال طلا و ۵ مدال نقره در بخش‌های انفرادی و دونفره نمایشی درخشان و پرافتخار از خود به جا گذاشت.

نتایج بخش انفرادی

پسران زیر ۱۷ سال: امیرعلی احمدلو با برتری ۲۱–۱۴ و ۲۱–۱۰ مقابل امیرعلی محمدپور به مدال طلا رسید؛ محمدپور نقره گرفت.

پسران زیر ۱۵ سال: امیرمحمد مردانه پس از دیداری نفس‌گیر با نتیجه ۲۱–۱۹، ۱۹–۲۱ و ۲۴–۲۲ از سد امیررضا حریف گذشت و طلا گرفت؛ حریف نقره‌ای شد.

پسران زیر ۲۳ سال: امیرحسین حسنی با حساب ۲۲–۲۰، ۱۹–۲۱ و ۲۱–۱۴ برابر علی حیاتی پیروز شد و مدال طلا را از آن خود کرد؛ حیاتی نقره گرفت.

دختران زیر ۱۷ سال: آیسان زارعی با نتایج قاطع ۲۱–۸ و ۲۱–۷ مهدیه هوشمند را شکست داد و طلا گرفت.

دختران زیر ۲۳ سال: مبینا ندائی با نتیجه ۲۱–۱۸ و ۲۱–۸ بر زهرا رباطی غلبه کرد و به طلا رسید.

دختران زیر ۱۵ سال: مبینا سالاری با پیروزی بر قهرمان سال گذشته ازبکستان، مدال طلا را از آن خود کرد.

نتایج بخش دونفره

ایران در رقابت‌های دو نفره نیز با شش تیم قهرمان شد و ۱۲ مدال طلا (با احتساب هر بازیکن) کسب کرد:

امیرعلی احمدلو / امیرعلی محمدپور

علی حیاتی / امیرحسین حسنی

امیرمحمد مردانه / امیررضا حریف

مبینا ندائی / زهرا رباطی

آیسان زارعی / مهدیه هوشمند

مبینا سالاری / سپیده صادقی

جمع‌بندی مدال‌ها

انفرادی: ۶ طلا، ۵ نقره

دونفره: ۱۲ طلا

مجموع: ۱۸ طلا، ۵ نقره

مراسم اهدای مدال با حضور پوریا نایب‌رئیس بدمینتون آسیا، فریبا مددی، کبیر اعضای هیئت‌رئیسه آسیا و مسئولان فدراسیون میزبان ازبکستان برگزار شد و قهرمانان ایرانی نشان‌ها و احکام قهرمانی خود را دریافت کردند.

کد خبر 6598302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها