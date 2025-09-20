  1. ورزش
بردهای ارزشمند ملی‌پوشان بدمینتون ایران در مسابقات آسیای میانه

روز دوم رقابت‌های آسیای میانه در تاشکند ازبکستان با پیروزی های پرتعداد ملی‌پوشان بدمینتون کشورمان در بخش انفرادی و دونفره همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش انفرادی دختران مبینا سالاری مقابل حریفی از قزاقستان با نتیجه ۲۱-۱۳ و ۲۱-۱۰ پیروز شد. آیسان زارعی نیز با اقتدار بازیکن ازبکستان را ۲۱-۷ و ۲۱-۱۴ شکست داد. مهدیه هوشمند برابر نماینده مغولستان در دو گیم متوالی با نتایج قاطع ۲۱-۴ و ۲۱-۴ به برتری رسید و زهرا رباطی نیز حریف ازبک خود را ۲۱-۸ و ۲۱-۱۲ مغلوب کرد. همچنین مبینا ندایی با عملکردی موفق، در مصاف با قزاقستان ۲۱-۱۱ و ۲۱-۹ به پیروزی رسید. تنها شکست ایران در این بخش مربوط به سپیده صادقی بود که در دیداری نزدیک مقابل قهرمان سال گذشته زیر ۱۵ سال ازبکستان با نتایج ۲۱-۱۹ و ۲۱-۱۹ مغلوب شد.

در رقابت‌های دونفره دختران، زوج مبینا سالاری و سپیده صادقی موفق شدند تیم ازبکستان را با نتایج ۲۱-۹ و ۲۱-۱۱ پشت سر بگذارند. همچنین آیسان زارعی و مهدیه هوشمند برابر نمایندگان تاجیکستان در دو گیم پیاپی ۲۱-۴ و ۲۱-۸ پیروز شدند.

در بخش پسران نیز ملی‌پوشان کشورمان درخشان ظاهر شدند. تیم دونفره امیررضا حریف و امیرمحمد مردانه مقابل قزاقستان با نتایج مشابه ۲۱-۱۳ و ۲۱-۱۳ قهرمان شدند. همچنین امیرعلی محمدپور و امیرعلی احمدلو با نتیجه ۲۱-۹ و ۲۱-۱۰ نمایندگان ازبکستان را مغلوب کردند.

در رقابت‌های انفرادی امیررضا حریف برابر بازیکن ازبکستانی با نتایج ۲۱-۱۹ و ۲۱-۱۱ پیروز شد و امیرمحمد مردانه نیز با برتری ۲۱-۱۵ و ۲۱-۱۳ نماینده مغولستان را شکست داد. امیرعلی احمدلو با برد قاطع ۲۱-۱۱ و ۲۱-۴ از سد نماینده ازبکستان گذشت و امیرعلی محمدپور نیز با نتیجه ۲۱-۶ و ۲۱-۹ ترکمنستان را مغلوب کرد. در ادامه، علی حیاتی در مصاف با تاجیکستان ۲۱-۹ و ۲۱-۱۱ پیروز شد و امیرحسین حسنی نیز در دیداری حساس با نتیجه ۲-۱ (۲۱-۱۹، ۱۷-۲۱ و ۲۱-۱۷) از سد نماینده ازبکستان گذشت.

