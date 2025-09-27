مبینا ندائی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشورمان در رقابت‌های آسیای میانه تاشکند و کسب ۱۸ مدال در این مسابقات توسط نمایندگان ایران اظهار کرد: مسابقات واقعاً سطح بالایی داشت. معتقدم هم برای من و هم برای تک‌تک بچه‌های تیم تجربه‌ی بسیار خوبی بود. تیم‌هایی مثل ازبکستان و قزاقستان پیشرفت چشمگیری داشتند و بسیار قوی‌تر از قبل ظاهر شدند ولی خوشبختانه بچه‌های ما هم توانستند وظیفه‌شان را به‌خوبی انجام دهند و به نتیجه برسند. کیفیت مسابقات عالی بود و امیدوارم در رویدادهای بعدی نیز همین روند ادامه پیدا کند. البته باید تمرینات‌مان را با کیفیت بالاتر و جدیت بیشتری پیگیری کنیم چون رقبا مدام در حال پیشرفت هستند و ما هم برای حفظ نتایج باید تلاش بیشتری داشته باشیم.

وی درباره‌ی برنامه‌های آینده خود گفت: حدود دو هفته دیگر ۱۵ مهر در مسابقات چلنج ترکیه شرکت می‌کنم. سطح این رقابت‌ها بسیار بالاست و بازیکنان مطرحی از رنکینگ‌های ۲۰ و ۶۰ جهان حضور دارند. امیدوارم بتوانم نتیجه زحماتم را در این مسابقات به دست بیاورم.

ندایی درباره نحوه حضور در این رقابت توضیح داد: این مسابقه را با هزینه شخصی و با حمایت فدراسیون برای ارتقای رنکینگ جهانی شرکت می‌کنم. هدفم این است که قدم به قدم پیش بروم تا رنکینگم را به زیر ۱۰۰ برسانم تا به امید خدا بتوانم سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را کسب کنم. در حال حاضر رنک ۳۲۰ جهان هستم و باید برای کسب سهمیه المپیک این عدد را به زیر ۱۰۰ برسانم.

ملی‌پوش بدمینتون کشورمان درباره میزان امیدواری برای کسب سهمیه المپیک و حمایت‌ها تصریح کرد: قطعاً بسیار امیدوارم. خدا را شکر تا الان رنکینگم خوب پایین آمده و فدراسیون نیز حمایت می‌کند ولی اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین حامی من خانواده‌ام هستند که از جان و دل برایم وقت می‌گذارند.

او در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر مهمترین چالش ملی پوشان بدمینتون چیست؟ گفت: متأسفانه هزینه‌ها بسیار بالاست؛ از تهیه توپ و راکت گرفته تا سالن تمرین و استمرار اردوها. همچنین اعزام‌های کم باعث می‌شود نسبت به رقبای خارجی عقب بمانیم. امیدوارم اعزام‌ها بیشتر و امکانات برای همه بازیکنان تیم ملی بهتر شود چون همه پتانسیل درخشش دارند.

ندایی درباره کیفیت لیگ برتر بدمینتون نیز گفت: حدود چهار سال است در لیگ برتر حضور دارم. کیفیت لیگ از نظر فنی بسیار خوب است و رقابت‌ها جذابیت بالایی دارد. سال گذشته با تیم فرهمند قم مقام دوم را کسب کردیم. با این حال مبالغ قراردادها برای تأمین هزینه‌های بین‌المللی کافی نیست و امیدواریم این مبالغ افزایش یابد تا کمک‌هزینه‌ای برای شرکت در مسابقات خارجی باشد.

او درباره همکاری با ثریا آقایی تنها دختر المپیکی بدمینتون ایران که اکنون به عنوان مربی فعالیت می‌کند عنوان کرد: کار با ثریا آقایی بی‌نظیر است و افتخار بزرگی برای من بود که زیر نظر این مربی تمرین کردم. از لحاظ تکنیک، تاکتیک، مربیگری و اخلاق واقعاً فوق‌العاده‌اند. از کودکی او را می‌شناسم و همیشه الگوی من بوده‌اند و انگیزه زیادی به من داده‌اند. امیدوارم بتوانم گوشه‌ای از زحمات او را جبران کنم و راهشان را ادامه بدهم.

ملی‌پوش بدمینتون ایران در پایان درباره لزوم استفاده از مربی خارجی عنوان کرد: مربیان داخلی ما بسیار توانمند هستند و از تجربه بالایی برخوردارند. البته حضور مربی خارجی هم می‌تواند مفید باشد و تجربه‌های تازه‌ای به همراه داشته باشد. اما اگر مربیان داخلی فرصت حضور در دوره‌های بین‌المللی و اعزام‌های بیشتری داشته باشند بدون تردید توان هدایت تیم ملی را به بهترین شکل دارند. اعزام‌های بین‌المللی برای بازیکنان و مربیان تجربه ارزشمندی است که می‌تواند کیفیت بازی‌ها را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.