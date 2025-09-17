پاسخ پوریا به منتقدان فدراسیون بدمینتون؛ جام کاسپین پر از «آورده» بود

محمدرضا پوریا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزبانی ایران از نخستین دوره رقابتهای جام کاسپین گفت: از شرایط میزبانی و عملکرد ملیپوشان ایران بسیار راضی هستم. با همین قدرت در سالهای آینده نیز دورههای بعدی این مسابقات را با کیفیت بالاتری برگزار خواهیم کرد. در حالی که این روزها کمتر فدراسیونی توان میزبانی رقابتهای بینالمللی را دارد ما موفق شدیم چند کشور را با هزینه خودشان به ایران دعوت کنیم. البته انتظار داشتیم تعداد کشورها بیش از شش تیم باشد اما برای نخستین دوره تعداد کمی نیست و چنین استقبالی قابل پیشبینی بود. در مجموع به عنوان رئیس فدراسیون از شرایط راضی هستم و هم شاهد رضایت ورزشکاران خارجی بودم.
او ادامه داد: همانطور که میدانید مسابقات جام فجر را نیز هر ساله برگزار میکنیم که بیش از سه دهه قدمت دارد. برای اینکه این رقابتهای بینالمللی دارای رنکینگ جهانی شود ۱۵ سال تلاش کردیم و سرانجام نتیجه گرفتیم. اما برای همین مسابقات جام خزر (کاسپین) به دلیل نفوذی که در کنفدراسیون آسیا داریم توانستیم از همان نخستین دوره رنکینگ جهانی را دریافت کنیم.
برخی صحبتها نقد نیست سخنی بی پایه است
رئیس فدراسیون بدمینتون در واکنش به انتقادهای مطرحشده نسبت به برگزاری جام خزر اظهار کرد: واقعاً برایم سوال است که این افراد به ظاهر منتقد با چه استدلالی چنین حرفهای نادرستی مطرح میکنند. همین حالا که با شما صحبت میکنم دستکم ۳۰ نامه تشکر بابت برگزاری این رویداد به فدراسیون ایران رسیده است. ما موفق شدیم بازیکن المپیکی با رنکینگ ۱۰۰ جهان را به این مسابقات بیاوریم و ۳۰ بازیکن ایرانی در همین رقابتها امتیازهای ارزشمندی به رنکینگ جهانی خود افزودند. اگر قرار بود این امتیازات از طریق اعزام برونمرزی به دست آید سالها زمان و دستکم ۲۰ میلیارد تومان هزینه لازم بود؛ در حالی که برگزاری مسابقات کاسپین بسیار کمهزینهتر بود. چند کشور مطرح به ایران سفر کردند و در این رقابتها حضور یافتند. متأسفم که با وجود این دستاوردهای قابل دفاع برخی به عنوان دلسوز این رشته میگویند این مسابقات چه «آوردهای» برای بدمینتون ایران داشته است. کاش ابتدا معنای واژه «آورده» را بدانند تا نقدی کارشناسی مطرح کنند نه صرفاً سخنی بیپایه.
او افزود: فدراسیون این روزها خود را برای میزبانی جام فجر آماده میکند؛ رویدادی که طبق روال هر سال بهمنماه در ارومیه برگزار خواهد شد. با برگزاری این رقابتها و حضور دوباره کشورهای خارجی و بازیکنان شاخص با قاطعیت میگویم فدراسیون بدمینتون میتواند هر سال میزبان دستکم ۴۰ کشور در ایران باشد. کدام فدراسیون ورزشی دیگر چنین آوردهای برای ورزش کشور داشته است؟
اعزامهای برون مرزی به زودی آغاز میشود
پوریا ادامه داد: بهزودی اعزامهای بینالمللی ما هم آغاز میشود. رقابتهای آسیای میانه زیر ۲۳ سال به میزبانی تاشکند در پیش است که در آن ۱۲ بدمینتونباز مرد و زن اعزام خواهیم کرد و هدف ما دفاع از عنوان قهرمانی است. برای تیم ملی بزرگسالان نیز برنامه داریم و اخیراً جلسهای با سرمربی تیم برگزار کردیم تا قبل از جام فجر تیم ملی را به یک رویداد برونمرزی اعزام کنیم. رقابتهای لیگ نیز مانند هر فصل با قدرت برگزار خواهد شد تا انشاءالله تیمی آماده و شایسته برای جام فجر داشته باشیم.
تمرین شخصی ملیپوشان هزینه فدراسیون نیست
وی درباره گلایه یک بازیکن ملی مبنی بر تمرین در مجموعه شیرودی با هزینه شخصی گفت: ورزشکاری که بخواهد با مربی شخصی خود تمرین کند موظف است سالن اجاره کند و هزینه آن را بپردازد. من به عنوان رئیس فدراسیون موظفم اردوهای تیم ملی را برگزار و هزینه ملیپوشان حاضر در اردو را پرداخت کنم و این موضوع رعایت میشود. اردوهای ما از فروردین آغاز شده و برای رقابتهای کاسپین پنج مرحله اردو داشتیم که حتی کرایه رفتوآمد ملیپوشان را هم پرداخت کردیم. برخی گلایهها واقعاً عجیب است.
