تشریح وضعیت تنها نماینده بدمینتون ایران برای حضور در المپیک ناشنوایان 

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ممتازی با اشاره به شرایط ژیلا مبشری تنها نماینده بدمینتون ناشنوایان ایران در بازی های المپیک ۲۰۲۵ و مسیر آماده سازی طی شده توسط وی، گفت: بعد از بازی های آسیایی ژیلا مبشری با انگیزه و علاقه بیشتری تمریناتش را دنبال کرد و در مسابقاتی که فدراسیون برگزارکننده آن بود نیز حضور داشت. جام خزر و انتخابی تیم ملی، آخرین رویدادی بود که او در آن شرکت داشت. این رقابت ها رنکینگ جهانی دارد و ژیلا در آن عملکرد خوبی داشت و تا مرحله یک شانزدهم پیش رفت.

وی با اشاره به پیگیری اردوهای المپیکی این بدمینتون باز خاطرنشان کرد: با حمایت و همکاری فدراسیون ورزش های ناشنوایان اردوهایی برگزار کرده ایم که برای ژیلا مبشری خیلی مفید بود طوریکه او امروز از نظر آمادگی در شرایط خوبی قرار دارد. از این حیث از فدراسیون ورزش های ناشنوایان بابت همکاری برای تشکیل اردوها تشکر می کنم.

سرمربی تیم ملی بدمینتون دختران ناشنوا که هدایت ژیلا مبشری را در المپیک ناشنوایان بر عهده خواهد داشت، تصریح کرد: انجمن بدمینتون ناشنوایان برنامه هایی برای آماده سازی ژیلا مبشری به فدراسیون ورزش های ناشنوایان ارائه داده بود که خیلی از آنها با برنامه های فدراسیون بدمینتون تداخل داشت به همین دلیل اجرایی نشدند اما مبشری در برنامه های تمرینی فدراسیون بدمینتون شرکت کرد. حتی او در تورنمنتی که از طرف این فدراسیون برگزار شد نیز حضور داشت. حالا شرایطی مهیا شده که ادامه برنامه های انجمن قابل اجرا است. بنابراین بر مبنای آن تمرینات مان را دنبال می کنیم.

ممتازی با اشاره به آغاز دور جدید تمرینات ژیلا مبشری که تا اول مهر ادامه خواهد داشت، گفت: در این اردو از دو بازیکن دیگر هم بهره می بریم. این حضور می تواند به حفظ و ارتقای انگیزه آنها برای حفظ آمادگی جهت رویدادهای دیگر کمک کند.

به گفته وی، قرار است از بدمینتون بازان شنوا هم در این اردو استفاده شود. ممتازی در این زمینه گفت: حضور این ورزشکاران تاثیرات زیادی روی بهبود کیفیت اردو و آمادگی اردونشینان به ویژه ژیلا مبشری خواهد داشت. خوشبختانه فدراسیون بدمینتون هم تعامل لازم را دارد.

سرمربی تیم ملی بدمینتون دختران ناشنوا تاکید کرد: تا زمان اعزام ژیلا مبشری به ژاپن، سه مرحله اردوی برای او برگزار می شود تا بتواند با بهترین آمادگی ممکن عازم بازی های المپیک شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه با توجه به حضور مدعیان جهانی، نتیجه گیری در بازی های المپیک سخت است، گفت: ژاپن میزبان بازی ها، در بدمینتون یک قدرت بزرگ است. کره جنوبی که در بازی های آسیایی بیشترین مدال را گرفت از دیگر تیم های مدعی المپیک هستند. در کل تیم های شرق آسیا حضور قدری در بازی ها دارند. با این حال تمام تلاش مان را می کنیم تا عملکرد خوبی داشته باشیم. از این حضور کمک می گیریم برای کسب تجربه و اینکه در آینده ای نه چندان دور بتوانیم صاحب مقام المپیکی شویم. البته که باید استعدادهای جدید هم شناسایی شوند تا بتوانیم از آنها درتیم ملی بهره ببریم.

سرمربی تیم ملی بدمینتون دختران ناشنوا در پایان از رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون ورزش های ناشنوایان و همچنین مسئول انجمن بدمینتون ناشنوایان بابت حمایت های صورت گرفته قدردانی کرد و گفت: شرایطی مهیا شد تا در کنار امکانات موردنیاز از حضور مشاور روانشناس، مربیان بدنسازی و ... بهره مند شویم. بابت این حمایت ها تشکر ویژه از مسئولان دارم.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.