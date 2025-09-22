  1. هنر
پیکر احمد پژمان از مقابل تالار وحدت تشییع می‌شود

پیکر زنده‌یاد احمد پژمان پس از بازگشت به ایران، صبح روز جمعه ۴ مهر از مقابل تالار وحدت تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین وداع و مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد احمد پژمان صبح روز جمعه ۴ مهر، ساعت ۱۰:۳۰ از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.

این مراسم، بنابر هماهنگی و تلاش خانواده پژمان و جمعی از هنرمندان موسیقی و مردم و شورای شهر لار، برگزار خواهد شد.

در آئین تشییع پیکر و وداع با احمد پژمان، قطعه‌ای از ساخته‌های وی توسط یک ارکستر اجرا خواهد شد.

پیکر این هنرمند، پس از تشییع از مقابل تالار وحدت، برای خاکسپاری به شهر لار منتقل می‌شود و صبح روز شنبه ۵ مهر با حضور هنرمندان موسیقی و مردم لار، به خاک سپرده می‌شود.

آزاده فضلی

