پرچم فلسطین در ۲۱ شهرداری فرانسه به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در حالی که فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین آماده میشود، پرچمهای فلسطین در ۲۱ شهرداری این کشور به اهتزاز درآمد.
طبق گزارشهای منتشر شده در رسانههای فرانسه، انتظار میرود تا ساعاتی دیگر این کشور در کنفرانس بینالمللی سطح بالا تحت نظر سازمان ملل درباره حل مسئله فلسطین و اجرای راهحل موسوم به دو دولتی، تصمیم بهرسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کند.
علیرغم ممنوعیت وزارت کشور فرانسه، در ۲۱ شهرداری از جمله نانت، استن و سنت-دنی، پرچم فلسطین بر فراز ساختمانها نصب شد.
