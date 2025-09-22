به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور شامگاه دوشنبه در دیدار با معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به حضور ۱۲۰ هزار نفر در حال تحصیل و پژوهش در حوزههای علمیه، اظهار کرد: حوزه در دو دهه اخیر با رشد و تحول قابل توجهی همراه بوده و توسعه در بخش حوزههای علمیه خواهران یکی از پدیدههای مهم و نوظهور در این مسیر است که در استانهای مختلف کشور شکل گرفته و نیازمند توجه ویژه است.
وی با تاکید بر اینکه قم امروز کانون تحولات حوزههای علمیه است، افزود: رشد در عرصه بینالملل و توسعه مرزهای اسلامی و دینی از دیگر پدیدههای نوین در حوزه است.
ویعنوان کرد: رشتههای جدید متناسب با نیازها و واقعیتهای جامعه در درختواره حوزه طراحی شده و اینها بخشی از تحولات جاری در قم به شمار میرود.
مدیر حوزههای علمیه کشور با اشاره به طرح تحول حوزهها گفت: در این طرح، برنامههای مشترکی میان حوزه و دستگاههای مختلف در چارچوب توافقات در حال اجراستو همکاری حوزه با نهادها در عرصههایی چون محیط زیست، خانواده، تعلیم و تربیت و سایر بخشها به خوبی تعریف و عملیاتی شده است.
آیتالله اعرافی قم را دارای جایگاهی ویژه در جهان اسلام معرفی کرد و تصریح نمود: قم به دلیل حضور طلابی از ۱۲۰ کشور جهان، بعد بینالمللی پررنگی دارد و همین امر اقتضا میکند که به این شهر توجه ویژهای شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: دولت در میانه بحرانها مشغول فعالیت است و همه باید برای عبور از مشکلات، دولت را یاری کنند.
مدیر حوزههای علمیه کشور همچنین با تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش گفت: این نهاد محور تربیت نسل آینده است و هر مقدار سرمایهگذاری در این عرصه انجام شود باز هم کافی نخواهد بود و اهتمام ویژه به آموزش و پرورش ضرورت انکارناپذیر امروز جامعه است.
