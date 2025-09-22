  1. استانها
  2. قم
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۰

آیت الله اعرافی: عبور از مشکلات تنها با همیاری مردم و دولت ممکن می‌شود

آیت الله اعرافی: عبور از مشکلات تنها با همیاری مردم و دولت ممکن می‌شود

قم-‌ مدیر حوزه های علمیه گفت: دولت در میانه بحران‌ها مشغول فعالیت است و همه باید برای عبور از مشکلات، دولت را یاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور شامگاه دوشنبه در دیدار با معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به حضور ۱۲۰ هزار نفر در حال تحصیل و پژوهش در حوزه‌های علمیه، اظهار کرد: حوزه در دو دهه اخیر با رشد و تحول قابل توجهی همراه بوده و توسعه در بخش حوزه‌های علمیه خواهران یکی از پدیده‌های مهم و نوظهور در این مسیر است که در استان‌های مختلف کشور شکل گرفته و نیازمند توجه ویژه است.

وی با تاکید بر اینکه قم امروز کانون تحولات حوزه‌های علمیه است، افزود: رشد در عرصه بین‌الملل و توسعه مرزهای اسلامی و دینی از دیگر پدیده‌های نوین در حوزه است.

وی‌عنوان کرد: رشته‌های جدید متناسب با نیازها و واقعیت‌های جامعه در درختواره حوزه طراحی شده و اینها بخشی از تحولات جاری در قم به شمار می‌رود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به طرح تحول حوزه‌ها گفت: در این طرح، برنامه‌های مشترکی میان حوزه و دستگاه‌های مختلف در چارچوب توافقات در حال اجراست‌و همکاری حوزه با نهادها در عرصه‌هایی چون محیط زیست، خانواده، تعلیم و تربیت و سایر بخش‌ها به خوبی تعریف و عملیاتی شده است.

آیت‌الله اعرافی قم را دارای جایگاهی ویژه در جهان اسلام معرفی کرد و تصریح نمود: قم به دلیل حضور طلابی از ۱۲۰ کشور جهان، بعد بین‌المللی پررنگی دارد و همین امر اقتضا می‌کند که به این شهر توجه ویژه‌ای شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: دولت در میانه بحران‌ها مشغول فعالیت است و همه باید برای عبور از مشکلات، دولت را یاری کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین با تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش گفت: این نهاد محور تربیت نسل آینده است و هر مقدار سرمایه‌گذاری در این عرصه انجام شود باز هم کافی نخواهد بود و اهتمام ویژه به آموزش و پرورش ضرورت انکارناپذیر امروز جامعه است.

کد خبر 6598543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها