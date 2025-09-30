به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست سراسر کشور، طی پیامی تصویری به اهمیت حفاظت از محیط زیست پرداخت و بر ارتقای فرهنگ زیستمحیطی در سطح ملی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مسئله محیط زیست محدود به مرزهای ملی یا منطقهای نیست، اظهار کرد: امروز حفاظت از محیط زیست یک دغدغه جهانی با ابعاد گسترده و پیچیده است و اگر به این مسئله توجه نشود، آیندهای تاریک و مخاطرات زیستمحیطی جدی جامعه بشری را تهدید خواهد کرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور با اشاره به ظرفیتهای دینی و فرهنگی در حفاظت از محیط زیست افزود: در منابع دینی و سیره اسلامی، توجه به محیط زیست به روشنی مورد تأکید قرار گرفته است و حوزه و دانشگاه باید در پیشبرد این اهداف پیشگام باشند.
وی بر ضرورت نگاه جامع و راهبردی در حوزه زیست محیطی تأکید کرد و گفت: در حوزه محیط زیست، باید رویکردی ملی و جهانی اتخاذ شود و از نگاههای جزئی و گسسته پرهیز گردد و آیندهنگری و مدیریت راهبردی امری ضروری است زیرا مخاطرات زیستمحیطی در سالهای آینده شدت بیشتری خواهد یافت.
آیتالله اعرافی خاطرنشان کرد: تمام دستگاهها حلقهای از یک زنجیره به هم پیوسته هستند و در منطق اسلامی برای طبیعت و حیوانات حقوقی در نظر گرفته شده که متقابلاً وظایف فقهی و اخلاقی ما را تعیین میکند و عزم محیطبانان، مسئولان و نهادهای علمی و فرهنگی، شرط نخست ارتقای کیفیت محیط زیست در کشور است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی اظهار کرد: ضروری است در حوزهها، مدارس و دانشگاهها، فعالیتهای فرهنگی جدی صورت گیرد تا جامعه به سطح بالایی از فرهنگ صیانت از محیط زیست دست یابد و این امر تنها از طریق همافزایی و همکاری دستگاههای مسئول امکانپذیر است.
