به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی روز سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جامعه الزهرا (س) و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران که در سالن بیداری اسلامی جامعه الزهرا (س) برگزار شد، اظهار کرد: بانوان طلبه که در سراسر کشور وارد حوزه‌های علمیه می‌شوند باید با حس رسالت‌مداری وارد این عرصه بشوند.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در پیشرفت تحصیلی و تهذیبی خواهران طلبه، گفت: درست است که نهادهای حوزوی وظیفه دارند برای رشد طلاب برنامه ریزی داشته باشند ولی خواهران بزرگوار که به قله‌های خوبی رسیده‌اند به خاطر برنامه‌ریزی شخصی بوده است.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: کار ما و شما روشن‌کردن چراغ و برافراشتن پرچم برای تداوم پیام شکوهمند انقلاب اسلامی و هدایت نسل‌هاست.

آیت‌الله اعرافی بر لزوم توجه به منشور مقام معظم رهبری در مورد حوزه‌های علمیه تأکید کرد و گفت: در مورد پیام حوزه پیشرو و سرآمد کارهای خوبی شروع شده و این کارها باید استمرار داشته باشد و منطق این پیام در رگ‌های نظامات علمی و تربیتی نهادهای علمی و حوزه‌های علمیه دمیده شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های گسترده حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا (س) گفت: جامعه بانوان در ایران و بین الملل یک زنجیره بزرگ نورانی است.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران توجه به فناوری‌های جدید را مهم دانست و افزود: آینده ما به هوش مصنوعی و علوم شناختی گره خورده است و ما باید در این فناوری‌ها مسلط شویم. فناوری‌های نو امروز صرفاً ابزار نیست بلکه برنامه‌ساز و تولیدکننده محتوا است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه حوزه علمیه خواهران در حکمرانی دنیای جدید نقش بزرگ و تمدنی دارند، تصریح کرد: نگاه جامع حوزه خواهران نسبت به پاسخگویی به نیازهای عام توده‌های مردم و نیازهای ویژه نخبگانی مستلزم این است که کار نخبگانی توسعه یابد و ما در آینده از میان بانوان دانشمندان، متکلمان و فیلسوفان برجسته داشته باشیم.

آیت‌الله اعرافی اظهار کرد: همه آنچه که نهادهای حوزوی و علمی انجام می‌دهند باید در کنار دانشگاه در خدمت نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و مردم باشد و امیدواریم این روح خدمت و تواضع و فروتنی برای اعتلای ایران و اسلام سازنده باشد.