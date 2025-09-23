به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و دفاع ۱۲ روزه به خصوص شهید طهرانچی اظهار کرد: بنده انس ویژه‌ای با شهید طهرانچی داشتم و ایشان نیز محبت خاصی به بنده داشتند و امروز جای ایشان نیز بسیار خالیست و ما همه البته تابع خواست الهی هستیم.

امام جمعه قم، با قدردانی از مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در ایام پس از شهادت دکتر طهرانچی بیان کرد: پرچمداری دکتر رنجبر در دوره بحرانی پس از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ویژه و ستایش برانگیز است و ثواب مضاعفی برای ایشان نیز به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها و افرادی که در جنگ اخیر و روزهای پس از آن مانند ملت بزرگ ایران خود را نباختند و به وظایف خود عمل کردند اجر بزرگی نزد خدای متعال دارند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور تصریح کرد: مهم‌ترین برجستگی جنگ اخیر پایداری ملت بزرگ ایران، هدایت بزرگوارانه مقام معظم رهبری و دولت و بسیاری از دستگاه‌های مختلف بود.

آیت الله اعرافی تشریح کرد: بنده همواره درگیر فعالیت‌های دانشگاه آزاد در طول سال‌های مختلف انقلاب اسلامی بوده‌ام و دانشگاه آزاد حقاً سرمایه‌ای بزرگ و قدرتمند برای کشور است که توانسته در قلمروهای مختلف تأثیرگذار باشد و ما باید در حفظ این سرمایه که خود بمانند یک دولت است، کوشا باشیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تحولات خاص آموزش عالی در ایران بخش بزرگ مربوط به دانشگاه آزاد است که در کنار بخش دولتی نقش خاصی را ایفا می‌کند و یکی از دلایل آن این است که نگاه راهبردی شهید طهرانچی توانست دانشگاه آزاد اسلامی را ارتقا دهد.

عضو شورای نگهبان مطرح کرد: راهی که شهید طهرانچی در ارتباط با وحدت حوزه و دانشگاه آغاز کردند و به صورت جدی پیگیر آن بودند را باید بتوانیم با قوت ادامه دهیم و ارتباط حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی در قلمروهای مختلف علمی می‌تواند تحولات بزرگی برای کشور رقم بزند.

وی تاکید کرد: حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند الگوی مهمی برای تعامل بخش‌های مختلف کشور و جهان اسلام بسازند.

