به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور شامگاه دوشنبه در دیدار با آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور، با تاکید بر اهمیت انسجام ملی، اظهار کرد: انسجام و وحدت ملی اولویت مهم رئیسجمهور است و در چارچوب وفاق ملی امیدواریم بتوانیم بدون توجه به قومیتها، گرایشهای حزبی و جناحی یا تفاوتهای نژادی، وحدت و همبستگی جامعه را حفظ کنیم.
وی افزود: تمام تلاش دولت بر این است که وحدت و وفاق شکلگرفته در جامعه تقویت و پایدار بماند و در این مسیر از همراهی علمای قم در پیشبرد امور کشور، ارتقای همبستگی اجتماعی و هدایت فرهنگی جامعه قدردانی میکنیم، چرا که نقش حوزههای علمیه و مراجع تقلید در ایجاد همدلی و آرامش اجتماعی بسیار تعیینکننده است.
قائمپناه ادامه داد: دولت در شرایط دشوار و با وجود مشکلات متعدد، خود را موظف به جلب رضایت مردم میداند.
وی گفت: تمام ظرفیتهای اجرایی و مدیریتی کشور بسیج شده تا در چارچوب خرد جمعی و مشارکت عمومی، گرههای موجود در مسیر توسعه و خدمترسانی گشوده شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به یکی از چالشهای مهم کشور در حوزه انرژی تصریح کرد: ناترازی در بخش انرژی یکی از دغدغههای جدی امروز است، اما دولت با برنامهریزیهای انجامشده به دنبال رفع این مشکل است.
قائم پناه ادامه داد: در این زمینه توسعه نیروگاههای خورشیدی و بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه دولت نگاه ویژهای به استفاده از منابع پاک و پایدار دارد اضافه کرد: حرکت به سمت انرژیهای نو نه تنها موجب رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی میشود بلکه میتواند زمینهساز توسعه پایدار، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و افزایش بهرهوری در کشور باشد.
قائمپناه در پایان تاکید کرد: مهمترین سرمایه دولت، اعتماد و حمایت مردم است و با مشارکت اجتماعی و همراهی حوزههای علمیه، دانشگاهیان، نخبگان و آحاد جامعه میتوانیم بر مشکلات غلبه کرده و آیندهای روشنتر برای ایران اسلامی رقم بزنیم.
