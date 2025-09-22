  1. استانها
  2. قم
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۱

معاون رئیس جمهور: مهم‌ترین سرمایه دولت اعتماد و حمایت مردم است

معاون رئیس جمهور: مهم‌ترین سرمایه دولت اعتماد و حمایت مردم است

قم- معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه انسجام ملی اولویت دولت است افزود: مهم‌ترین سرمایه دولت، اعتماد و حمایت مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور شامگاه دوشنبه در دیدار با آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، با تاکید بر اهمیت انسجام ملی، اظهار کرد: انسجام و وحدت ملی اولویت مهم رئیس‌جمهور است و در چارچوب وفاق ملی امیدواریم بتوانیم بدون توجه به قومیت‌ها، گرایش‌های حزبی و جناحی یا تفاوت‌های نژادی، وحدت و همبستگی جامعه را حفظ کنیم.

وی افزود: تمام تلاش دولت بر این است که وحدت و وفاق شکل‌گرفته در جامعه تقویت و پایدار بماند و در این مسیر از همراهی علمای قم در پیشبرد امور کشور، ارتقای همبستگی اجتماعی و هدایت فرهنگی جامعه قدردانی می‌کنیم، چرا که نقش حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید در ایجاد همدلی و آرامش اجتماعی بسیار تعیین‌کننده است.

قائم‌پناه ادامه داد: دولت در شرایط دشوار و با وجود مشکلات متعدد، خود را موظف به جلب رضایت مردم می‌داند.

وی گفت: تمام ظرفیت‌های اجرایی و مدیریتی کشور بسیج شده تا در چارچوب خرد جمعی و مشارکت عمومی، گره‌های موجود در مسیر توسعه و خدمت‌رسانی گشوده شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به یکی از چالش‌های مهم کشور در حوزه انرژی تصریح کرد: ناترازی در بخش انرژی یکی از دغدغه‌های جدی امروز است، اما دولت با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به دنبال رفع این مشکل است.

قائم پناه ادامه داد: در این زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه دولت نگاه ویژه‌ای به استفاده از منابع پاک و پایدار دارد اضافه کرد: حرکت به سمت انرژی‌های نو نه تنها موجب رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی می‌شود بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری در کشور باشد.

قائم‌پناه در پایان تاکید کرد: مهم‌ترین سرمایه دولت، اعتماد و حمایت مردم است و با مشارکت اجتماعی و همراهی حوزه‌های علمیه، دانشگاهیان، نخبگان و آحاد جامعه می‌توانیم بر مشکلات غلبه کرده و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران اسلامی رقم بزنیم.

کد خبر 6598550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها