۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۰

آیت‌الله اعرافی: هنر توحیدی نیازمند نگاه راهبردی است

میبد- مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر اهمیت هنرهای قدسی گفت: دستگاه‌های فرهنگی و اسلامی باید توجه بیشتری به هنر توحیدی از جمله شعر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه پنجمین کنگره بین‌المللی شعر توحیدی در میبد اظهار کرد: انتظار می‌رفت مسئولان عالی فرهنگی کشور به‌ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رویداد حضور یافته و از آن حمایت کنند.

به گفته وی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری و دیگر نهادهای مرتبط نیز باید با دیدی کلان و راهبردی به هنر قدسی بنگرند.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به ضرورت تداوم چنین رویدادهایی افزود: استمرار کنگره شعر توحیدی باید همراه با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اندیشه‌های نو برای ارتقای سطح آن باشد.

وی خاطرنشان کرد: حقایق بسیاری در عالم وجود دارد که تنها با ایمان و بصیرت درک می‌شود و همین حقیقت است که شاعران را گرد هم آورده تا برای خدا بسرایند. عظمت توحید در همه‌جا قابل بیان نیست و تنها با روحی ظریف و طبعی لطیف می‌توان آن را به زبان آورد.

پنجمین کنگره بین‌المللی شعر توحیدی با حضور شاعران داخلی و خارجی در میبد برگزار شد و در پایان از برگزیدگان سه بخش شعر بزرگسال، کودک و نوجوان و شعر غیر فارسی تجلیل به عمل آمد.

