به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه پنجمین کنگره بین‌المللی شعر توحیدی در میبد اظهار کرد: انتظار می‌رفت مسئولان عالی فرهنگی کشور به‌ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رویداد حضور یافته و از آن حمایت کنند.

به گفته وی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری و دیگر نهادهای مرتبط نیز باید با دیدی کلان و راهبردی به هنر قدسی بنگرند.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به ضرورت تداوم چنین رویدادهایی افزود: استمرار کنگره شعر توحیدی باید همراه با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اندیشه‌های نو برای ارتقای سطح آن باشد.

وی خاطرنشان کرد: حقایق بسیاری در عالم وجود دارد که تنها با ایمان و بصیرت درک می‌شود و همین حقیقت است که شاعران را گرد هم آورده تا برای خدا بسرایند. عظمت توحید در همه‌جا قابل بیان نیست و تنها با روحی ظریف و طبعی لطیف می‌توان آن را به زبان آورد.

پنجمین کنگره بین‌المللی شعر توحیدی با حضور شاعران داخلی و خارجی در میبد برگزار شد و در پایان از برگزیدگان سه بخش شعر بزرگسال، کودک و نوجوان و شعر غیر فارسی تجلیل به عمل آمد.