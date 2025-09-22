  1. بین الملل
  2. اروپا
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱:۴۱

مواضع مقامات ارشد اتحادیه اروپا در مورد غزه و فلسطین

مقامات ارشد اتحادیه اروپا نیز خواستار توقف جنگ غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که باید به جنگ غزه پایان داده شود و اسیران اسرائیلی آزاد شوند.

وی همچنین راه‌حل دو دولتی را "تنها برنامه صلح" دانست و افزود: "ما یک گروه اهداکننده برای کشور فلسطین تشکیل خواهیم داد و سازوکاری برای بازسازی نوار غزه ایجاد خواهیم کرد."

آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا نیز با محکوم کردن "حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه و تشدید تنش‌ها در کرانه باختری"، خواستار توقف شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری شد.

وی تأکید کرد: تنها راه پیش رو، راه‌حل دو دولتی است. اکنون زمان صلح است و ما مسئولیت داریم که به وظیفه خود عمل کنیم.

