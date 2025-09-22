مواضع مقامات ارشد اتحادیه اروپا در مورد غزه و فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که باید به جنگ غزه پایان داده شود و اسیران اسرائیلی آزاد شوند.
وی همچنین راهحل دو دولتی را "تنها برنامه صلح" دانست و افزود: "ما یک گروه اهداکننده برای کشور فلسطین تشکیل خواهیم داد و سازوکاری برای بازسازی نوار غزه ایجاد خواهیم کرد."
آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا نیز با محکوم کردن "حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه و تشدید تنشها در کرانه باختری"، خواستار توقف شهرکسازیهای غیرقانونی در کرانه باختری شد.
وی تأکید کرد: تنها راه پیش رو، راهحل دو دولتی است. اکنون زمان صلح است و ما مسئولیت داریم که به وظیفه خود عمل کنیم.
