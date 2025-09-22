  1. بین الملل
انگلیس: تشکیل کشور مستقل حق ذاتی مردم فلسطین است

وزیر خارجه انگلیس با بیان اینکه تشکیل کشور مستقل حق ذاتی مردم فلسطین است، تأکید کرد که به‌علت نگرانی درباره نقض قوانین بین‌المللی، محدودیت‌هایی برای صادرات اسلحه به اسرائیل اعمال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه انگلیس تأکید کرد: تشکیل کشور فلسطین حق ذاتی مردم فلسطین است.

«ایوت کوپر» در مصاحبه اختصاصی با الجزیره افزود: راه حل دو دولتی تنها راه دستیابی به صلح در منطقه است. ما به ضرورت ترویج راه حل دو دولت اعتقاد داریم و به همین دلیل است که کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم.

وی ادامه داد: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد وحشتناک است و ما به آتش‌بس فوری و ارسال کمک به این باریکه نیاز داریم. ما به همکاری با سایر کشورها برای افزایش فشار با هدف آتش‌بس در غزه ادامه می‌دهیم.

وزیر خارجه جدید انگلیس تصریح کرد: ما به دلیل نگرانی درباره نقض قوانین بین‌المللی، محدودیت‌هایی را برای صادرات اسلحه به اسرائیل اعمال کرده‌ایم. ما افرادی را در دولت اسرائیل به دلیل تحریک به خشونت تحریم کرده‌ایم و همین کار را با حماس نیز انجام خواهیم داد.

اظهرات وزیر خارجه انگلیس در حالی است که «توبیاس الوود» وزیر مشاور دولت انگلیس در امور خاورمیانه هم گفته است: راه حل دو دولتی برای دستیابی به صلح و امنیت برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها ضروری است و اکنون زمان به رسمیت شناختن کشور فلسطین فرا رسیده است.

