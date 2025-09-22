انگلیس: تشکیل کشور مستقل حق ذاتی مردم فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه انگلیس تأکید کرد: تشکیل کشور فلسطین حق ذاتی مردم فلسطین است.
«ایوت کوپر» در مصاحبه اختصاصی با الجزیره افزود: راه حل دو دولتی تنها راه دستیابی به صلح در منطقه است. ما به ضرورت ترویج راه حل دو دولت اعتقاد داریم و به همین دلیل است که کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم.
وی ادامه داد: آنچه در غزه اتفاق میافتد وحشتناک است و ما به آتشبس فوری و ارسال کمک به این باریکه نیاز داریم. ما به همکاری با سایر کشورها برای افزایش فشار با هدف آتشبس در غزه ادامه میدهیم.
وزیر خارجه جدید انگلیس تصریح کرد: ما به دلیل نگرانی درباره نقض قوانین بینالمللی، محدودیتهایی را برای صادرات اسلحه به اسرائیل اعمال کردهایم. ما افرادی را در دولت اسرائیل به دلیل تحریک به خشونت تحریم کردهایم و همین کار را با حماس نیز انجام خواهیم داد.
اظهرات وزیر خارجه انگلیس در حالی است که «توبیاس الوود» وزیر مشاور دولت انگلیس در امور خاورمیانه هم گفته است: راه حل دو دولتی برای دستیابی به صلح و امنیت برای اسرائیلیها و فلسطینیها ضروری است و اکنون زمان به رسمیت شناختن کشور فلسطین فرا رسیده است.
نظر شما