به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نخست وزیر لوکزامبورگ در سخنانی از ادامه جنایت‌های اشغالگران علیه مردم مظلوم غزه انتقاد کرد.

به گ ز ار ش سی‌ان‌ان، «لوک فریدن»، نخست‌وزیر لوکزامبورگ در این خصوص گفت: آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. تنها راه پیش رو، اطمینان از این است که اکنون راه حل دو دولتی فرصتی برای تحقق داشته باشد.

«لوک فریدن»، در ادامه افزود: به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط ما، خصومت با اسرائیل نیست، بلکه مخالفت با نتانیاهو است.

۴ کشور انگلیس، استرالیا، کانادا و پرتغال روز گذشته اعلام کردند که رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

در بیانیه صادره از سوی نخست وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا در این خصوص آمده است: استرالیا آرمان‌های مشروع و دیرینه مردم فلسطین برای داشتن کشوری مستقل را به رسمیت می‌شناسد. اقدام امروز برای به رسمیت شناختن، نشان دهنده تعهد دیرینه استرالیا به راه حل (موسوم به) دو دولتی است که همواره تنها راه برای صلح و امنیت پایدار است.

دفتر نخست وزیر کانادا (PMO) در این ارتباط اعلام کرد: طی دهه‌های متمادی، تعهد کانادا به [راه حل دو دولتی] بر این انتظار استوار بود که این نتیجه در نهایت به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره شده حاصل شود.

کر استارمر نخست وزیر انگلیس هم در این خصوص اعلام کرد: امروز ما کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم تا امید صلح را زنده کنیم.