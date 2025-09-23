به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «سیریل رامافوسا»، رئیسجمهوری آفریقای جنوبی که کشورش پیش قدم برای شکایت از رژیم صهیونیستی در دادگاههای بین المللی است، دوشنبه شب در کنفرانس دو دولتی در نیویورک گفت: از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل میخواهیم کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
وی ضمن استقبال از از ایجاد کشور فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ افزود: ما همچنین حملات ۷ اکتبر را محکوم میکنیم.
رامافوسا گفت که تنها راهحل درگیری فلسطین و اسرائیل، راهحل دو دولتی است.
وی افزود: ما خواستار آتشبس فوری، پایان نسلکشی در غزه و آزادی اسیران هستیم.
رامافوسا اضافه کرد: تمامی موانعی که مانع از راهحل دو دولتی میشوند، از جمله دیوار حائل، باید برداشته شوند.
وی در پایان تأکید کرد: درگیری فلسطین و اسرائیل باید فوراً پایان یابد و ما باید برای دستیابی به یک راهحل عادلانه و دائمی با هم حرکت کنیم.
نظر شما