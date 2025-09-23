به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه اسپانیا تاکید کرد که اگر رژیم صهیونیستی علیه ناوگان جهانی صمود اقدامی انجام دهد این کشور نیز به آن واکنش نشان خواهد داد.
وی تصریح کرد که هر اقدامی علیه آزادی بیان و قوانین بین المللی علیه ناوگان صمود با واکنش اسپانیا رو به رو خواهد شد.
وزیر خارجه اسپانیا با اشاره به حرکت بخشی از کشتیهای صمود از بندر بارسلون اضافه کرد که فعالیتهای این ناوگان مسالمت آمیز و انسانی است. این کشور از تمام سرنشینان کشتیهایی که از اسپانیا حرکت کردهاند حمایتهای سیاسی به عمل میآورد.
وی از سفیر اسپانیا در تونس خواست در خصوص حمله پهپادی اخیر علیه کشتیهای ناوگان صمود در آبهای این کشور تحقیق کند.
سازمان دهندگان ناوگان صمود نیز با صدور بیانیهای از تشدید اقدامات خطرناک رژیم صهیونیستی علیه این ناوگان خبر دادند.
نظر شما