  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۶

اسپانیا: اگر تل‌آویو علیه «صمود» اقدامی کند وارد عمل می‌شویم

اسپانیا: اگر تل‌آویو علیه «صمود» اقدامی کند وارد عمل می‌شویم

وزیر خارجه اسپانیا، رژیم صهیونیستی را تهدید کرد که اگر اقدامی علیه ناوگان صمود انجام دهد کشورش وارد عمل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه اسپانیا تاکید کرد که اگر رژیم صهیونیستی علیه ناوگان جهانی صمود اقدامی انجام دهد این کشور نیز به آن واکنش نشان خواهد داد.

وی تصریح کرد که هر اقدامی علیه آزادی بیان و قوانین بین المللی علیه ناوگان صمود با واکنش اسپانیا رو به رو خواهد شد.

وزیر خارجه اسپانیا با اشاره به حرکت بخشی از کشتی‌های صمود از بندر بارسلون اضافه کرد که فعالیت‌های این ناوگان مسالمت آمیز و انسانی است. این کشور از تمام سرنشینان کشتی‌هایی که از اسپانیا حرکت کرده‌اند حمایت‌های سیاسی به عمل می‌آورد.

وی از سفیر اسپانیا در تونس خواست در خصوص حمله پهپادی اخیر علیه کشتی‌های ناوگان صمود در آب‌های این کشور تحقیق کند.

سازمان دهندگان ناوگان صمود نیز با صدور بیانیه‌ای از تشدید اقدامات خطرناک رژیم صهیونیستی علیه این ناوگان خبر دادند.

کد خبر 6598680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها