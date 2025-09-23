بیانیه پایانی کنفرانس دو دولتی با تأکید بر پایان جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، ریاست مشترک کنفرانس راهحل دو دولتی که دوشنبه شب با ابتکار عمل فرانسه و عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شد، با انتشار بیانیهای به کار خود پایان داد.
در این بیانیه اعلام شد که «اعلامیه نیویورک» با تأیید استثنایی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و جایگزینی اصولی و واقعبینانه برای چرخه خشونت و جنگهای مکرر ارائه میدهد.
در این بیانیه تأکید شده است که پایان دادن به جنگ در نوار غزه و تضمین آزادی تمامی اسیران اسرائیلی همچنان در صدر اولویتها قرار دارد.
همچنین از همه کشورها خواسته شده است که با گامهای عملی، هر چه سریعتر اجرای «اعلامیه نیویورک» را آغاز کنند.
در این بیانیه همچنین آمده است: خواستار توقف آتش بس در غزه و آزادی همه اسیران اسرائیلی و نیز تبادل اسرا با یکدیگر هستیم.
کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس همچنین خواستار رسیدن کمکهای بشردوستانه بدون مانع به سراسر غزه شدند.
