به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی و عربی مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز سه شنبه در جریان نشست با رهبران کشورهای عربی و اسلامی پیشنهاد خود را مبنی بر آتش بس در غزه و آینده این باریکه ارائه دهد.

در این گزارش آمده است که در نشست مذکور در خصوص به اصطلاح طرح صلح منطقه‌ای با نمایندگان عربستان، قطر، مصر، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان صحبت خواهد شد.

عقب نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه و سازوکار مدیریت این باریکه طی دوره بعد از جنگ بدون حضور حماس در این نشست بررسی خواهد شد.

منابع مذکور اضافه کردند که آمریکا به دنبال راضی کردن کشورهای فوق الذکر برای مشارکت در اعزام نیرو به غزه با هدف کمک به اداره این باریکه در کنار حمایت‌های مالی از بازسازی آن است.

این در حالی است که آمرکیا پیش نویس قطعنامه شورای امنیت برای توقف جنگ در غزه را با وجود موافقت ۱۴ کشور وتو کرد. لازم به ذکر است که ترامپ با وجود حمایت‌های تمام قد از رژیم صهیونیستی تلاش دارد با ارائه چنین طرح‌هایی خود را عامل صلح در نوار غزه معرفی کند.