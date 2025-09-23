  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۳

طرح صلح عوام‌فریبانه ترامپ برای نوار غزه

طرح صلح عوام‌فریبانه ترامپ برای نوار غزه

آکسیوس مدعی طرح رئیس جمهور آمریکا درباره دوران پساجنگ در نوار غزه و ارائه آن به رهبران کشورهای عربی و اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی و عربی مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز سه شنبه در جریان نشست با رهبران کشورهای عربی و اسلامی پیشنهاد خود را مبنی بر آتش بس در غزه و آینده این باریکه ارائه دهد.

در این گزارش آمده است که در نشست مذکور در خصوص به اصطلاح طرح صلح منطقه‌ای با نمایندگان عربستان، قطر، مصر، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان صحبت خواهد شد.

عقب نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه و سازوکار مدیریت این باریکه طی دوره بعد از جنگ بدون حضور حماس در این نشست بررسی خواهد شد.

منابع مذکور اضافه کردند که آمریکا به دنبال راضی کردن کشورهای فوق الذکر برای مشارکت در اعزام نیرو به غزه با هدف کمک به اداره این باریکه در کنار حمایت‌های مالی از بازسازی آن است.

این در حالی است که آمرکیا پیش نویس قطعنامه شورای امنیت برای توقف جنگ در غزه را با وجود موافقت ۱۴ کشور وتو کرد. لازم به ذکر است که ترامپ با وجود حمایت‌های تمام قد از رژیم صهیونیستی تلاش دارد با ارائه چنین طرح‌هایی خود را عامل صلح در نوار غزه معرفی کند.

کد خبر 6598648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها