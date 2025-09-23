به گزارش خبرنگار مهر، ستاد استقبال از مهر با حضور مدیران شهری و کشوری صبح امروز در تهران برگزار شد.

هادی حق‌بین، شهردار منطقه یک تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک این منطقه گفت: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که مشکل ترافیکی خاصی وجود ندارد و با آغاز سال تحصیلی و شروع مدارس، منطقه یک به‌عنوان یکی از مناطق خاص در حوزه ترافیک شناخته می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه امروز سه دستگاه مینی‌بوس به ناوگان حمل‌ونقل منطقه افزوده شد و نوسازی شش دستگاه اتوبوس دیگر نیز انجام گرفت. علاوه بر این، اصلاح هندسی در ۳۶ نقطه از سطح منطقه یک صورت گرفته و حدود ۱۴ نقطه حادثه‌خیز نیز شناسایی شده است.

حق‌بین ادامه داد: در راستای ارتقای ایمنی و بهبود وضعیت عبور و مرور، ۳۲۷ کیلومتر خط‌کشی معابر در منطقه انجام شده و همچنین رفع نواقص چراغ‌های چشمک‌زن در سطح منطقه در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.

شهردار منطقه یک تهران تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف کاهش ترافیک، افزایش ایمنی معابر و تسهیل در جابه‌جایی شهروندان منطقه یک در حال اجرا و پیگیری است.