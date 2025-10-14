معاون استاندار تهران: نوسازی ناوگان و کنترل آلایندگی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین رضایت شهروندان، امکان نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول نیز فراهم شود. تعامل میان نهادها، کلید موفقیت در مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک استان است.

وی با اشاره به اهمیت کنترل آلایندگی و نوسازی ناوگان افزود: نظارت دقیق بر صدور پروانه فعالیت برای ناوگان دیزلی حمل‌ونقل بار و مسافر ضروری است تا از تردد خودروهای فرسوده و آلاینده در سطح شهر جلوگیری شود و خدمات در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی ارائه گردد.

میرجعفریان همچنین با تأکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی ترافیک و ایمنی جاده‌ای تصریح کرد: مدیریت ترافیک استان تهران نیازمند همکاری همه نهادهاست؛ از آموزش و فرهنگ‌سازی گرفته تا اصلاح زیرساخت‌ها و اجرای دقیق مقررات. هدف ما کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی عبور و مرور و تسهیل حمل‌ونقل در سطح استان است.

وی نظارت بر ناوگان دانش‌آموزی و به‌روزرسانی تجهیزات کنترلی و سامانه‌های هوشمند ترافیکی را از اولویت‌های جدی شورای ترافیک برشمرد و افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با مسئولیت‌پذیری کامل در اجرای مصوبات و تصمیمات استانی همکاری کنند تا خدمات حمل‌ونقل و ترافیک در استان تهران بهبود یابد.