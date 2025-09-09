به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاشانی پور شهردار منطقه ۱۶ تهران، گفت: در راستای اجرای طرح استقبال از مهر ۱۴۰۴، معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه نسبت به اجرای ۱۵ هزار متر خطکشی معابر شامل خطوط ممتد، ۱۸۰۰ متر خطکشی بازی، ۱۲۰۰ متر گذر عابر پیاده و ۷۳ معبر خطکشی پارکینگ حاشیهای در محدوده مدارس منطقه اقدام کرد.
کاشانیپور با اشاره به برنامههای طرح استقبال از مهر افزود: اجرای عملیات خطکشی معابر، ایمنسازی پیادهروها، نصب شیلدرهای ایمنی، مدرسه، رنگآمیزی سرعتکاهها و نصب علائم ترافیکی جدید با هدف کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی دانشآموزان از جمله اقداماتی است که معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه انجام داده است.
وی ادامه داد: تاکنون در ۲۷ مدرسه عملیات ایمنسازی، رنگآمیزی و خطکشی معابر انجام شده و این روند تا پوشش کامل سایر مدارس منطقه ادامه خواهد یافت.
شهردار منطقه ۱۶ تصریح کرد: در آستانه مهرماه، علاوه بر بهسازی و نگهداشت علائم راهنمایی و رانندگی، عملیات خطکشی طولی به میزان ۱۵ کیلومتر نیز در سطح منطقه انجام شده است.
به گفته وی، استفاده از تجهیزات ایمنی شامل نصب نیوجرسی، بشکههای ایمنی و نردههای حفاظتی در مقابل مدارس از دیگر اقدامات شاخص مدیریت شهری در این حوزه محسوب میشود و رفع معضلات نگهداشت ایستگاههای اتوبوس نیز در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه قرار گرفته است.
کاشانیپور در پایان خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود با اجرای کامل طرح استقبال از مهر، تمامی مدارس منطقه ایمنسازی و معابر پیرامونی آنها خطکشی و ساماندهی شوند تا شرایط تردد ایمن و روان برای دانشآموزان و خانوادهها فراهم شود.
