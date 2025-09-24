لزوم هم افزایی دستگاه های اجرایی برای تامین و توزیع کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدداود موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی، اظهار کرد: در صورتی که تولید و تأمین مایحتاج عمومی با همکاری جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط انجام گیرد، توزیع نیز به شکل مطلوب و منظم صورت خواهد گرفت و مردم نگرانی از نظر دسترسی به کالا نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه قیمت کالا باید متناسب با سطح درآمد مردم تنظیم شده و کارگروههای تنظیم بازار به صورت مستمر این روند را رصد و مدیریت کنند، افزود: حمایت از تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم میباشد.
استاندار آذربایجانغربی نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان در حوزه تجارت مرزی، گفت: رونق مرزها و بازارچههای مرزی نهتنها عاملی برای رشد اقتصادی استان، بلکه پشتوانهای مهم برای تأمین کالاهای اساسی کشور بوده و امروز ۶ مرز فعال در آذربایجانغربی وجود دارد که باید بیش از پیش پویا شده و جریان اقتصادی در آنها به صورت مستمر برقرار باشد.
رضا رحمانی همچنین با تأکید بر اهمیت معیشت مرزنشینان، افزود: ظرفیتهای پیلهوری و کولبری در آذربایجانغربی میتواند بهصورت سامانیافته موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی شود و اصناف برخی شهرستانهای استان توان بالایی در تأمین کالا دارند که میتواند نقش مهمی در تنظیم بازار ایفا کند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در سامانههای خدمات الکترونیکی و نیز فشار ناشی از افزایش قیمت برخی اقلام بهویژه در آستانه سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیندها و فراهم شدن شرایط دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب میتواند در رفع برخی از این مشکلات موثر باشد.
از دیگر برنامههای سفر یکروزه معاون وزیر صمت به آذربایجانغربی، حضور در شهرستان مهاباد، بازدید از ظرفیتهای زنجیره تأمین مرغ و برگزاری نشست تخصصی با فعالان صنفی و اقتصادی این شهرستان است.
