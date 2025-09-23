امام جمعه کرج: شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، صبح سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید با تبریک به دانش‌آموزان، اولیا و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش گفت: خدا را شاکریم که توفیق آغاز سال جدید تحصیلی را داریم. امیدوارم سالی سرشار از خیر، برکت، علم و اخلاق پیش‌رو باشد.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان از همان سال‌های نخست تحصیل افزود: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: خلقکم اطوارا؛ یعنی انسان‌ها با استعدادهای گوناگون آفریده شده‌اند. این ظرفیت‌ها باید از ابتدا شناسایی و پرورش داده شوند تا در آینده فرد و جامعه بهره‌مند شوند.

امام جمعه کرج نقش معلمان را در این فرآیند کلیدی دانست و بیان کرد: آموزگاران باید با دقت و آگاهی، استعدادهای دانش‌آموزان را شناسایی و مسیر رشد آنها را هموار کنند.

وی همچنین از مسئولان آموزش و پرورش استان خواست کمیته‌ای ویژه برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های شناسایی و پرورش استعدادها تشکیل دهند.

وق در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به تحریف تاریخ دفاع مقدس در کتاب‌های درسی هشدار داد و گفت: دشمنان نظام اسلامی در پی آن هستند که با تغییر روایت‌ها، ارزش‌های دفاع مقدس را کمرنگ کنند.

وی به حذف تصاویر شهید قاسم سلیمانی و بخش‌هایی از تاریخ دفاع مقدس در برخی منابع آموزشی اشاره و آن را نمونه‌ای از این تحریف‌ها دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در پایان تأکید کرد: باید با هوشیاری، دقت و برنامه‌ریزی مانع از تحریف تاریخ و ارزش‌های انقلاب اسلامی شویم.