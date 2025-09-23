انتشار کتاب «دانشمندان بزرگ تمدن ایرانی» به زبان آلمانی در اتریش

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دانشمندان بزرگ تمدن ایرانی» با سر ویراستاری رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش، در قطع رقعی و به زبان آلمانی منتشر شد و تصویری روشن از نقش ایران در تاریخ علم جهانی به خوانندگان اروپایی ارائه می‌دهد.

این اثر، زندگی، آثار و دستاوردهای بزرگ‌ترین دانشمندان ایرانی از قرن هشتم تا اوایل قرن شانزدهم میلادی دوره‌ای که به «عصر طلایی علم ایرانی اسلامی» شهرت دارد را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه نوآوری‌های آنان در حوزه‌های نجوم، ریاضیات، پزشکی، فلسفه، شیمی و علوم طبیعی، نه‌تنها بر تمدن اسلامی، بلکه بر پیشرفت علمی اروپا و جهان اثرگذار بوده است.

از جمله دانشمندان معرفی‌شده در این کتاب می‌توان به ابوجعفر محمد بن ابراهیم فزاری، محمد بن موسی خوارزمی، احمد بن محمد فرغانی، علی بن ربن طبری، ابن ماسویه، زکریای رازی، عبدالرحمان صوفی، ابن‌سهل، ابن یونس، ابن هیثم، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، عمر خیام نیشابوری، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن نفیس، قطب‌الدین شیرازی، عمار موصلی، کمال‌الدین فارسی، بهمنیار بن مرزبان، غیاث‌الدین جمشید کاشانی و شیخ بهایی اشاره کرد.

به گفته رضا غلامی، هدف اصلی این اثر ارزشمند، علاوه بر معرفی چهره‌های ماندگار علم ایرانی، یادآوری ظرفیت عظیم علمی و اخلاقی تمدن ایرانی در جهان معاصر است؛ ظرفیتی که می‌تواند همچون گذشته، در عرصه‌های بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.