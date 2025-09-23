زنگ آغاز سال تحصیلی در گلستان به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه همزمان با سراسر کشور، آئین بازگشایی مدارس در استان گلستان برگزار شد. زنگ آغاز سال تحصیلی در مراسمی نمادین در یکی از مدارس گرگان به صدا درآمد و دانشآموزان با حضور در مدارس، سال جدید تحصیلی خود را آغاز کردند.
در این مراسم قدرت اله نظری اظهار کرد: امسال بیش از ۴۰۰ هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی در کلاسهای درس حاضر خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: تمهیدات لازم برای شروع مطلوب سال تحصیلی، از جمله تأمین معلمان، توزیع کتابهای درسی و آمادهسازی فضاهای آموزشی انجام شده است.
وی همچنین بر اهمیت ایجاد فضای شاد و ایمن برای دانشآموزان تأکید کرد و گفت: برنامههای آموزشی و پرورشی با هدف ارتقا کیفیت یادگیری و نشاط در مدارس، امسال با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
