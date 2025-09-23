خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مهرماه که از راه می‌رسد انگار نفس شهر عوض می‌شود، هوا بوی خاطره می‌گیرد، دیوارهای مدرسه‌ها با صدای خنده‌های کودکانه جان تازه‌ای پیدا می‌کنند، نیمکت‌ها چشم‌انتظار قصه‌های تازه‌اند و تخته‌ها آماده‌اند تا دوباره پر شوند از واژه‌هایی که قرار است آینده را بسازند، حیاط مدرسه با برگ‌های زرد پاییزی و قدم‌های کوچک دانش‌آموزان حال‌وهوایی دارد که نه شبیه تابستان است و نه شبیه زمستان، بلکه فقط شبیه مهر است، شبیه شروعی که بی‌صدا اما پر از زندگی است، شبیه لحظه‌ای که دل‌ها دوباره به یاد گرفتن نزدیک می‌شوند و مدرسه‌ها دوباره نفس می‌کشند.

مهرماه که از راه می‌رسد انگار نبض بازار تندتر می‌زند و حال‌وهوای خرید در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر جریان پیدا می‌کند، مردم با لیست‌های بلند و نگاه‌های دقیق به دنبال انتخاب‌هایی هستند که نه‌تنها کاربردی بلکه دل‌نشین باشند، مغازه‌ها با ویترین‌های رنگارنگ و قفسه‌های پر از دفتر و مداد و لباس فرم حال‌وهوایی متفاوت به خود می‌گیرند، صدای چانه‌زدن‌ها و خنده‌های کودکانه در فضای بازار می‌پیچد.

باید گفت خرید در مهر فقط تهیه وسایل نیست، بلکه بخشی از یک آئین جمعی است که هر سال تکرار می‌شود و خاطره می‌سازد، خانواده‌ها هم با شور و شوقی خاص در این مسیر قدم می‌زنند تا فرزندانشان را برای شروعی تازه آماده کنند، مهر با خودش جنب‌وجوشی می‌آورد که در هیچ فصل دیگری دیده نمی‌شود.

مدارس نیز با نزدیک شدن به ماه مهر، فضای آموزشی را برای حضور دانش آموزان آماده می‌کنند که این فرآیند با نظافت کامل کلاس‌ها و چیدمان منظم نیمکت‌ها آغاز می‌شود، تخته‌ها پاک می‌شوند و ابزارهای کمک‌آموزشی در جای خود قرار می‌گیرند، حیاط مدرسه جارو می‌شود، تابلوهای اطلاع‌رسانی به‌روزرسانی می‌شوند، اتاق‌های معلمان ساماندهی می‌شوند و فضای مدرسه به‌گونه‌ای مهیا می‌شود که دانش‌آموزان با ورود به آن احساس امنیت و انگیزه داشته باشند.

در ماه مهر که فصل آغاز است و همه‌چیز رنگ تازگی دارد، حس همدردی و همراهی باید پررنگ‌تر از همیشه باشد و جامعه با نگاهی مهربان‌تر به کودکانی بنگرد که شاید توان تهیه لباس فرم یا کیف و کفش نو را ندارند؛ مهر نه‌تنها زمان بازگشت به مدرسه بلکه فرصتی است برای تمرین انسانیت و همدلی و اینکه هیچ دانش‌آموزی نباید به‌دلیل نداشتن امکانات از شور آغاز سال تحصیلی جا بماند، این ماه می‌تواند نقطه‌ای باشد برای پیوند دل‌ها و دست‌هایی که بی‌صدا اما مؤثر به کمک می‌آیند و لبخند را به چهره‌هایی بازمی‌گردانند که چشم‌انتظار مهری واقعی هستند.

شور و شوق بازگشایی مدارس در ایلام از نگاه شهروندان

یکی از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با فرا رسیدن مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید، شور و هیجانی خاص شهر ایلام را فرا گرفته است، شهروندان ایلامی، به ویژه والدین و دانش‌آموزان، با شوقی وصف‌ناپذیر در حال آماده‌سازی برای بازگشایی مراکز آموزشی هستند.

مرضیه مرادی افزود: این اشتیاق نه تنها در تکاپوی خرید لوازم التحریر و لباس فرم مدرسه به وضوح دیده می‌شود، بلکه در گفتگوهای روزمره و محافل خانوادگی نیز انعکاس یافته است.

یکی دیگر از شهروندان ایلامی با اشاره به دانش آموزانی که توانایی مالی کافی برای تهیه ملزومات تحصیلی خود را ندارند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: وظیفه همگانی است که در این ایام حساس، دست یاری به سوی این عزیزان دراز کنیم تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند، چرا که این اقدام خداپسندانه نه تنها بار سنگینی را از دوش خانواده‌های نیازمند برمی‌دارد، بلکه روحیه و انگیزه این دانش‌آموزان را برای تحصیل و موفقیت تقویت می‌بخشد.

رضا قاسمی در ادامه افزود: امیدواریم با همت و همیاری مسئولین و مردم شریف استان، بتوانیم کمپین‌های حمایتی مؤثرتری را برای تأمین نوشت‌افزار و پوشاک مورد نیاز دانش‌آموزان نیازمند راه‌اندازی کنیم و شور و شوق مدرسه رفتن را به لبان همه کودکان و نوجوانان این خطه بازگردانیم.

مادر یکی از دانش آموزان مقطع ابتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازگشایی مدارس برای ما فقط شروع یک سال تحصیلی نیست، بلکه آغاز فصل جدیدی از پویایی و امید در جامعه است، دیدن فرزندانمان که با چشمانی پر از شور و اشتیاق راهی مدرسه می‌شوند، بهترین انگیزه برای ادامه مسیر زندگی است.

منیره مهتابی افزود: از دیدگاه بسیاری از ساکنان ایلام، مدرسه تنها مکانی برای یادگیری دروس نیست، بلکه کانون تربیت نسل آینده و فضایی برای رشد اجتماعی و فرهنگی آنان محسوب می‌شود، از این رو بازگشایی مدارس نویدبخش فصل جدیدی از تلاش و کوشش برای دانش‌آموزان و فرصتی برای هم‌افزایی بیشتر میان خانواده‌ها و کادر آموزشی است.

یکی از دانش‌آموزان پایه پنجم شهر ایلام با ابراز هیجان خود به خبرنگار مهر گفت: برای بازگشایی مدارس بسیار مشتاقم و کیف و لوازم التحریر خود را آماده کرده‌ام، دیدن دوباره دوستان و معلمانم در کلاس درس برایم بسیار ارزشمند است و امیدوارم سال تحصیلی پرباری داشته باشیم.

النا محمودی افزود: مدرسه برای من فقط مکانی برای یادگیری نیست، بلکه فضایی برای تجربه دوستی و فعالیت‌های گروهی است؛ منتظر شروع کلاس‌ها هستم تا بتوانیم با همکاری یکدیگر، تجربیات جدیدی کسب کنیم و سالی سرشار از موفقیت را رقم بزنیم.

آماده سازی مدارس ایلام

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، استان ایلام با شور و شوق فراوان خود را برای استقبال از دانش‌آموزان آماده کرده است. مدارس از نظر فیزیکی و تجهیزاتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

ایرج زینی وند با اعلام آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس، از آماده‌سازی فضاهای فیزیکی، شامل زیباسازی، مرمت و تعمیرات کلی و جزئی در سراسر شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۱۴ هزار دانش‌آموز و ۱۱ هزار معلم در ۱۴۰۰ فضای آموزشی استان ایلام، از ابتدای مهرماه سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.

وی همچنین به تنظیف کامل تمامی نمازخانه‌های مدارس اشاره کرد و بر تلاش تمام توان استان برای مهیاسازی زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و برنامه‌های آموزشی تأکید کرد.

وی گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید بیش از ۲۰۰ بازرس در قالب ۷۷ تیم بازرسی از مدارس سراسر استان بازدید خواهند کرد تا پیش از ورود دانش‌آموزان تمام نواقص احتمالی شناسایی و برطرف شود و سال تحصیلی با آرامش و نظم آغاز شود.

وی با اشاره به روند مطلوب ثبت‌نام و توزیع کتاب‌های درسی افزود: بیش از ۹۸ درصد کتاب‌ها به دست دانش‌آموزان رسیده و بیش از ۹۰ درصد ثبت‌نام‌ها انجام شده است؛ همچنین با اعلام نتایج آزمون‌های شهریور دانش‌آموزانی که دروس افتاده دارند نیز به جمع ثبت‌نام‌شدگان اضافه خواهند شد.

زینی‌وند اطمینان داد که باقیمانده کتب نیز به زودی تحویل مدارس خواهد شد تا هیچ دانش‌آموزی با کمبود کتاب مواجه نباشد.

زینی‌وند از آغاز برنامه‌های توانمندسازی فرهنگیان خبر داد و گفت: دوره‌های کیفیت‌بخشی و ارتقای مهارت همکاران فرهنگی از تابستان آغاز شده و در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت؛ یقیناً برای مهر امسال آماده‌ایم مهری که در آن آموزش انگیزه و نظم در کنار هم قرار می‌گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه تعلیم و تربیت استان با تمام توان در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها نیروی انسانی و برنامه‌های آموزشی است تا مهر امسال آغاز فصل جدیدی در آموزش و پرورش ایلام باشد.

توزیع بسته‌های نوشت افزار بین نیازمندان

فرماندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بسته‌های نوشت‌افزار شامل کیف دفتر مداد و سایر اقلام ضروری مدرسه برای دانش‌آموزان نیازمند در مناطق محروم شهرستان ایلام تهیه و توزیع شده‌اند.

احسان اکبری افزود: این اقدام با مشارکت بنیاد برکت گروه‌های جهادی و خیران محلی انجام شده و هدف آن حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ایجاد عدالت آموزشی در سطح استان بوده است.

وی ادامه داد: این بسته‌ها در ده منطقه محروم شهرستان ایلام توزیع شده‌اند و با شناسایی دقیق دانش‌آموزان واجد شرایط تلاش شده هیچ دانش‌آموزی بدون لوازم‌التحریر وارد کلاس نشود.

وی در پایان گفت: اجرای این طرح در آستانه مهر نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها داشته و فضای آموزشی استان را برای آغاز سال تحصیلی آماده‌تر کرده است.

مهر امسال در ایلام با آماده‌سازی مدارس توزیع کتاب‌ها حضور بازرسان و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند آغاز شده است؛ همه‌چیز نشان می‌دهد که سال تحصیلی جدید با نظم انگیزه و همراهی نهادهای مختلف می‌تواند شروعی روشن برای آموزش باشد.

در خصوص تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در برخی مدارس، کلاس‌های پایه هشتم با حدود ۲۵ تا ۲۷ دانش‌آموز و کلاس‌های پایه نهم با حدود ۳۴ دانش‌آموز تشکیل شده‌اند. این در حالی است که سال گذشته، برخی کلاس‌ها تا ۳۵ نفر نیز دانش‌آموز داشته‌اند.

مدیریت آموزش و پرورش ایلام، با وجود آمادگی کامل برای سال تحصیلی جدید، بر استمرار برنامه‌های توانمندسازی فرهنگیان از تابستان و ادامه آن در طول سال تحصیلی تأکید کرد و آمادگی کامل استان را با تمرکز بر آموزش، انگیزه و نظم اعلام نمود.