آغاز سال تحصیلی، میثاقی دوباره برای امید به آینده و توسعه عدالت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح سه شنبه در آئین رسمی بازگشایی مدارس استان که با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: آموزش و پرورش امروز به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور، جایگاه ویژه‌ای در استان یافته و این افتخار بزرگی برای مجموعه تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به حضور مسئولان ملی و استانی در این مراسم، از جمله نماینده مقام عالی وزارت، استاندار چهارمحال و بختیاری، نمایندگان مجلس، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع)، فرمانداران و اعضای شورای اسلامی، افزود: همراهی و حمایت این عزیزان، نویدبخش تحولات مثبت در حوزه آموزش و پرورش استان است.

خدادادی با بیان اینکه عدالت آموزشی در دو بُعد کمی و کیفی تعریف می‌شود، گفت: در سال‌های اخیر، آموزش و پرورش استان در بُعد کمی به توفیقات قابل توجهی دست یافته است؛ به‌طوری‌که پوشش تحصیلی دوره ابتدایی به رقم ۹۹.۱۹ درصد رسیده که از میانگین کشوری نیز بالاتر است.

وی ادامه داد: در دورترین نقاط روستایی و عشایری استان، کلاس‌های درس برپا شده و پرچم مدرسه برافراشته است که نشان‌دهنده تحقق عدالت آموزشی در بُعد کمی است. اما در بُعد کیفی، نیازمند تلاش مضاعف و اقدامات کاربردی هستیم تا کیفیت آموزش در مدارس ارتقا یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به شعار محوری وزارت آموزش و پرورش در سال جاری مبنی بر «توسعه عدالت آموزشی»، تصریح کرد: امروز مجموعه حاکمیت در کنار آموزش و پرورش قرار گرفته و این فرصت ارزشمندی برای آینده کشور و دانش‌آموزان است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های همکاران اجرایی مراسم و خیرین مدرسه‌ساز، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش گسترده‌ترین نهاد کشور است و اگر همه نهادها و عناصر در کنار آن قرار گیرند، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.