۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۲

فرزانه صادق: ایران فردا با تلاش دانش‌آموزان امروز ساخته می‌شود

تبریز- وزیر راه و شهرسازی گفت: نسل جدید دانش‌آموزان با انگیزه و تلاش مضاعف، مهر ماه را آغاز کردند و نشان دادند آینده روشن ایران در دستان آن‌ها رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح روز سه‌شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ مهر ماه مدرسه باقرالعلوم تبریز اظهار کرد: مهر ماه امسال با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است. دانش‌آموزان نسل جدید با انگیزه‌ای چند برابر و روحیه‌ای سرشار از امید، آغاز سال تحصیلی را جشن گرفتند. برخلاف تصور نسل‌های گذشته، غیرت و تعهد این نسل در فضای مجازی و حقیقی پس از رخدادهایی مانند جنگ دوازده روزه به روشنی دیده شد و نشان داد که جوانان امروز با تمام توان برای کشور خود تلاش می‌کنند.

وی افزود: کارشناسان و معلمان تأکید دارند که حضور دانش‌آموزان در مدارس، نه تنها آینده تحصیلی آنان بلکه آینده مدیریت و سازمان‌دهی کشور را شکل می‌دهد. این نسل با تلاش، پرسشگری و انگیزه بی‌پایان، قادر است محدودیت‌ها و تبعیض‌ها را پشت سر بگذارد و طلوع فردایی روشن‌تر را از قاب پنجره کلاس‌های درس ببیند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این نسل، آینده ایران روشن و امیدبخش است و سرنوشت کشور با انرژی، تعهد و تلاش آن‌ها رقم خواهد خورد.

