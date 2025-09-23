به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح روز سهشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ مهر ماه مدرسه باقرالعلوم تبریز اظهار کرد: مهر ماه امسال با سالهای گذشته بسیار متفاوت است. دانشآموزان نسل جدید با انگیزهای چند برابر و روحیهای سرشار از امید، آغاز سال تحصیلی را جشن گرفتند. برخلاف تصور نسلهای گذشته، غیرت و تعهد این نسل در فضای مجازی و حقیقی پس از رخدادهایی مانند جنگ دوازده روزه به روشنی دیده شد و نشان داد که جوانان امروز با تمام توان برای کشور خود تلاش میکنند.
وی افزود: کارشناسان و معلمان تأکید دارند که حضور دانشآموزان در مدارس، نه تنها آینده تحصیلی آنان بلکه آینده مدیریت و سازماندهی کشور را شکل میدهد. این نسل با تلاش، پرسشگری و انگیزه بیپایان، قادر است محدودیتها و تبعیضها را پشت سر بگذارد و طلوع فردایی روشنتر را از قاب پنجره کلاسهای درس ببیند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این نسل، آینده ایران روشن و امیدبخش است و سرنوشت کشور با انرژی، تعهد و تلاش آنها رقم خواهد خورد.
