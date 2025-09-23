به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور پیش از سفر به نیویورک در آستانه حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: این سفری که ما داریم، مجمع عمومی سازمان ملل است؛ مجمعی که همه کشورها در آن شرکت خواهند کرد. این فرصت بسیار خوبی است که بتوانیم با رؤسای جمهور گفتگو کنیم و مواضع و نگاه خود را در آنجا بیان نمائیم.
وی افزود: شعاری که امسال برای کل کره خاکی که ما در آن زندگی میکنیم انتخاب شده، «همگرایی؛ پیشرفت برای همه» است، اما آنچه ما در روند تحولات جهان و در رفتار قدرتهایی که در آن حضور دارند میبینیم، چیزی جز تمامیتخواهی نیست. برخی کشورهایی که قدرت در اختیار دارند، از ابزارهای خود برای از بین بردن انسانها به شکلی بسیار وحشیانه و غیرانسانی استفاده میکنند.
پزشکیان گفت: تصور این مسئله برای من به عنوان یک انسان جدای از دین، باور و مذهب دشوار است. انسان به عنوان اشرف مخلوقات و موجودی که خداوند فطرت پاک در وجود او قرار داده، نمیتواند ببیند که کودکان در غزه از گرسنگی جان میدهند، از بی دارویی و بیدرمانی میمیرند و در همان حال، اسرائیل هر روز مناطق مختلف را بمباران میکند. این در حالی است که کشورهای به ظاهر متمدن، قدرتمند و مدعی دموکراسی و حقوق بشر، آشکارا از این رژیم پشتیبانی و آن را تجهیز میکنند و با همین ابزارها کشتار به راه میافتد.
وی افزود: نمیدانم مجامع بینالمللی و انسانهایی که در آنجا نشستهاند، چگونه با این رفتارها برخورد خواهند کرد و شعارهایی که به نام همگرایی داده میشود چه معنایی دارد. آیا این همگرایی یعنی کشتن دیگران تا آنچه آنان میخواهند تحقق یابد؟ هر انسانی در هر قومیت، نژاد و سلیقهای حق زندگی در این کره خاکی دارد و باید بتواند از نعمتهای الهی استفاده کند، بدون اینکه به حقوق دیگران تجاوز شود.
رئیس جمهور عنوان کرد: ما تلاش خواهیم کرد در این سفر مواضع خود را بر اساس باور و اعتقادمان که بر صلح، امنیت، حق، عدالت و انسانیت استوار است، اعلام کنیم. با کشورهایی که فرصت گفتگو فراهم باشد صحبت خواهیم کرد، با سران، با مردم، با ایرانیهایی که در آنجا حضور دارند، با کارشناسان و در هر فرصتی که به وجود بیاید از روند حقانیتی که به آن باور داریم دفاع خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: از نگاه ما، حق تفاوتی ندارد که در چه لباس یا چه چهرهای باشد. همانطور که حضرت امام (ره) میفرمودند، دعوای ما سر «عنب و انگور» نیست؛ اگر انسان باشیم و به دنبال حق، عدالت، راستی و درستی حرکت کنیم، دعوایی وجود نخواهد داشت. تنها ممکن است گاهی نتوانیم یکدیگر را بفهمیم و باید با نشستن در کنار هم و گفتگو، همدیگر را درک کنیم. اما کسی که میخواهد زور بگوید، قلدری کند و شیطنت به خرج دهد، طبیعتاً قابل گفتگو نخواهد بود.
پزشکیان گفت: بنابراین فرصت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل که همه کشورها در آن شرکت دارند برای ما بسیار مهم است. ما از مواضع خود سخن خواهیم گفت و تأکید خواهیم کرد که همگرایی باید در چارچوب حق، عدالت، تمامیت ارضی کشورها و حق زندگی برای همه انسانها باشد. همگرایی نباید به معنای آن باشد که تنها اسرائیل حق امنیت داشته باشد، بلکه همه انسانهایی که در این دنیا زندگی میکنند باید امنیتشان حفظ شود.
وی افزود: این فرصتی استثنایی است که بتوانیم مواضع خود را بیان کنیم. انشاءالله خدا کمک کند که بتوانیم واقعیتها و باورهایمان را با صدای رسا در آنجا مطرح کنیم.
