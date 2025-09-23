  1. سیاست
فلسفی: رئیس جمهور پیام اتحاد و اقتدار ایران را در سازمان ملل منعکس کند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار داریم رئیس‌جمهور در سخنرانی و دیدارهای خود در نیویورک پیام اقتدار، اتحاد، وحدت و همدلی ملت ایران را به بهترین شکل ممکن به جهانیان منعکس کند.

پیمان فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان به نیویورک جهت شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار کرد: این فرصت بسیار خوبی برای کشور است تا مواضع نظام و جمهوری اسلامی با اقتدار در این تریبون بین‌المللی بیان شود. انتظار ملت ایران این است که سخنرانی رئیس‌جمهور، پیام اقتدار و پیروزی‌های گذشته و دستاوردهای نظام را به همراه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی جهان، کشور و منطقه، اهمیت برد بین‌المللی این حضور بیش از پیش آشکار است. باید این سفر و سخنرانی، همچنین تعاملات و جلسات رئیس‌جمهور با نخبگان و رسانه‌های داخلی و خارجی به گونه‌ای باشد که پیام اقتدار و در عین حال مظلومیت مردم ایران به ویژه در جریان تجاوزات اخیر و همچنین مردم غزه و فلسطین، به گوش جهانیان برسد. جمهوری اسلامی ایران همواره صدای این مظلومان بوده و تریبون سازمان ملل هم فرصت مناسبی برای احقاق حق آنان است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس‌جمهور باید در سخنان خود جایگاه و حقانیت جمهوری اسلامی را به جهانیان تبیین کند و همچنین نشان دهد که در حالی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند بوده، تصمیمات و قطعنامه‌های گذشته سازمان ملل و شورای امنیت چگونه تحت تأثیر برخی کشورهای معاند قرار گرفته است. این موضوع باید به وضوح برای کشورهای جهان و دشمنان ما مشخص شود تا جای کشورمان که به تعهداتش عمل کرده، با کشورهایی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، عوض نشود.

فلسفی در ادامه‌، گفت: به زودی شاهد سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم بود که انتظار داریم رئیس‌جمهور در سخنرانی و دیدارهای خود در نیویورک پیام اقتدار، اتحاد، وحدت و همدلی ملت ایران را به بهترین شکل ممکن به جهانیان منعکس کند.

