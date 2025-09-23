فلسفی: رئیس جمهور پیام اتحاد و اقتدار ایران را در سازمان ملل منعکس کند

پیمان فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان به نیویورک جهت شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار کرد: این فرصت بسیار خوبی برای کشور است تا مواضع نظام و جمهوری اسلامی با اقتدار در این تریبون بین‌المللی بیان شود. انتظار ملت ایران این است که سخنرانی رئیس‌جمهور، پیام اقتدار و پیروزی‌های گذشته و دستاوردهای نظام را به همراه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی جهان، کشور و منطقه، اهمیت برد بین‌المللی این حضور بیش از پیش آشکار است. باید این سفر و سخنرانی، همچنین تعاملات و جلسات رئیس‌جمهور با نخبگان و رسانه‌های داخلی و خارجی به گونه‌ای باشد که پیام اقتدار و در عین حال مظلومیت مردم ایران به ویژه در جریان تجاوزات اخیر و همچنین مردم غزه و فلسطین، به گوش جهانیان برسد. جمهوری اسلامی ایران همواره صدای این مظلومان بوده و تریبون سازمان ملل هم فرصت مناسبی برای احقاق حق آنان است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس‌جمهور باید در سخنان خود جایگاه و حقانیت جمهوری اسلامی را به جهانیان تبیین کند و همچنین نشان دهد که در حالی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند بوده، تصمیمات و قطعنامه‌های گذشته سازمان ملل و شورای امنیت چگونه تحت تأثیر برخی کشورهای معاند قرار گرفته است. این موضوع باید به وضوح برای کشورهای جهان و دشمنان ما مشخص شود تا جای کشورمان که به تعهداتش عمل کرده، با کشورهایی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، عوض نشود.

فلسفی در ادامه‌، گفت: به زودی شاهد سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم بود که انتظار داریم رئیس‌جمهور در سخنرانی و دیدارهای خود در نیویورک پیام اقتدار، اتحاد، وحدت و همدلی ملت ایران را به بهترین شکل ممکن به جهانیان منعکس کند.