پزشکیان وارد فرودگاه نیویورک شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان به منظور شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران، وارد نیویورک شد.

شایان ذکر است، پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴، با بدرقه رسمی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و حجت‌الاسلام محسن قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

رئیس جمهور در جریان این سفر علاوه بر حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهایی نیز با برخی سران کشورهای حاضر در این نشست خواهد داشت. همچنین نشست‌های جداگانه‌ای نیز با فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای در آمریکا انجام خواهد شد.