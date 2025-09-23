بازخوانی اجتماعی جامعه در «جنگ و پسا جنگ»

به گزارش خبرنگار مهر، «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» نام سلسله نشستی از سوی انجمن جامعهشناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که نشست نهم آن با عنوان «جنگ و پسا جنگ» برگزار میشود.
در این نشست چهرههایی چون بهاره آروین (جامعه شناس)، محمد فاضلی (جامعهشناسی)، جواد کاشی (علوم سیاسی) و محمد ملاعباسی (جامعهشناسی) سخنرانی میکنند.
نشست جنگ و پسا جنگ روز دوشنبه هفتم مهرماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میشود. این نشست به صورت زنده از آدرس اینترنتی اینستاگرام و آپارات انجمن جامعهشناسی ایران @isa۱۳_۹۹ و https://www.aparat.com/Iran_sociology قابل مشاهده است.
نظر شما