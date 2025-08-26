به گزارش خبرنگار مهر، نشست پنجم از سلسله نشستهای «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» با عنوان «روایت و جنگ» با حضور اساتید جامعه شناسی و علوم ارتباطات و هنر برگزار میشود.
این نشستها به همت انجمن جامعهشناسی ایران و با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تحلیل جنگ ۱۲ روزه برگزار شده است.
در این نشست نفیسه آزاد، جامعهشناسی، مهدی جلیلی، ارتباطات و رسانه، مهدی جلیلی، ارتباطات و رسانه، و امیر مازیار فلسفه هنر به دبیری سمیه توحیدلو جامعه شناس سخنرانی میکنند.
نشست «روایت و جنگ» روز یکشنبه نهم شهریور ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ به صورت زنده در بستر اینستاگرام و آپارات به نشانی @isa۱۳_۹۹ و https://www.aparat.com/Iran_sociology قابل مشاهده است.
