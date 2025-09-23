به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، حرم مطهر این امامزاده واجب التعظیم حال و هوایی متفاوت به خود گرفته است. با تلاش خادمان و کارگزاران آستان، سراسر صحنها و رواقهای حرم با پارچههای سبز و سفید، چراغهای رنگی و گلآرایی چشمنواز، آذینبندی شده است.
این آئین معنوی، فضای حرم را سرشار از نشاط و روحانیت کرده و زائران و عاشقان اهل بیت (ع) از اقصی نقاط کشور، خود را برای شرکت در جشن میلاد این پیشوای بزرگ دین آماده کردهاند. ویژهبرنامههای فرهنگی و مذهبی از جمله مدیحهسرایی، بیان فضائل حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و سخنرانیهای معرفتی از سوی علما و ذاکران اهل بیت، از روزها پیش آغاز و تا سالروز ولادت ادامه خواهد داشت.
حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) و از یاران برجسته امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) بودهاند که به دلیل جایگاه علمی و معنوی عظیمشان، آستان ایشان امروز بهعنوان یکی از کانونهای معنوی شیعه در ایران شناخته میشود.
آذینبندی گسترده حرم، نمادی از ارادت مردم و خادمان به این شخصیت والامقام و فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای اهل بیت (ع) است. حضور گسترده زائران در این ایام نیز جلوهای از عشق و پیوند دیرینه مردم ایران با خاندان پیامبر (ص) را یادآور میسازد.
در ادامه تصاویری از آذین بندی این حرم مطهر تقدیم مخاطبان میشود:
