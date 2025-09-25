  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴

قدمگاه امام حسن عسکری(ع) در گرگان گلباران شد

گرگان- عصر پنجشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی قدمگاه امام حسن عسکری(ع) در گرگان گلباران شد.

