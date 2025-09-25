https://mehrnews.com/x397Fg ۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴ کد خبر 6601880 استانها گلستان استانها گلستان ۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴ قدمگاه امام حسن عسکری(ع) در گرگان گلباران شد گرگان- عصر پنجشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی قدمگاه امام حسن عسکری(ع) در گرگان گلباران شد. دریافت 35 MB کد خبر 6601880 کپی شد مطالب مرتبط آیتالله طاهری: سفر امام عسکری(ع) به گرگان رویدادی بیسابقه است قدمگاه امام حسن عسکری (ع) گلباران می شود آذینبندی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و برنامههای ویژه حرم آغازهفته فرهنگی گرگان با محوریت سالروز حضور امام حسن عسکری(ع) به گرگان برچسبها گلستان گرگان امام حسن عسکری(ع)
