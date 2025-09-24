ویژه برنامه های سالگرد میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت میلاد باسعادت محدث بزرگ و عالم و دانشمند کبیر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام مراسم و برنامه‌های فراوانی در سطح استان تهران برگزار خواهد شد.

وی با گرامیداشت میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام مرقد و مزار مطهر این امامزاده عظیم الشأن و امامزادگان مجاور ایشان را مایه برکت برای ایران اسلامی خاصه مردم استان تهران و بویژه برای مردم تهران دانست که بحمدالله این مضجع شریف همواره مورد توجه مردم و بزرگان خاصه علمای بزرگوار بوده است.

حجت‌الاسلام محمودی افزود: به همت آستان مبارک این امامزاده بیش از ۸۰ برنامه و مراسم جهت گرامیداشت میلاد مسعود ایشان در نظر گرفته شده که از امروز تا ۹ مهر با شعار «حضرت عبدالعظیم، سفیر هدایت، اسوه کرامت» اجرا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از مساجد و فعالان فرهنگی و فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها در خواست کرد در این ایام به تبیین شخصیت و جایگاه این امامزاده بزرگوار و ثواب زیارت ایشان بپردازند.

وی برگزاری محفل شعر با حضور شعرای آئینی با ذکر فضائل حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، برگزاری مراسم جاروزنی و چراغ گردانی، قرائت دعای کمیل با پخش زنده از شبکه قرآن، برگزاری محفل قرآنی همراه با پخش از رسانه ملی، برگزاری دعای ندبه ساعت ۶ صبح جمعه در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه همراه با پخش از شبکه یک، اهدای گل به ضریح مطهر آن حضرت بعد از اقامه نماز جمعه شهر ری، مراسم ویژه در حوزه‌های علمیه شهرستان ری و مراسم عمامه گذاری طلاب، برگزاری جشن میلاد در روز جمعه بعد از نماز مغرب وعشا در مصلای امام علی علیه السلام، برگزاری مراسم جشن در روز میلاد بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، حضور ورزشکاران، اصناف، معلمان و دانش آموزان، اساتید حوزه‌های علمیه ودانشگاه ها و سایر اقشار در حرم مطهر و گلباران ضریح مبارک، برگزاری سلسله جلسات نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه با موضوع شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و حضور خادمان آستان مبارک در اماکن مختلف را از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در این ایام ذکر کرد.

حجت‌الاسلام محمودی با تقدیر از خدمات تولیت محترم و دست اندرکاران این آستان، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و امامزادگان مجاور ایشان را یک فرصت ارزشمند و معنوی دانست و از مردم استان تهران درخواست کرد از این فرصت بیش از پیش استفاده کنند.