آیین جاروکشی خادمان حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز میلاد با سعادت دخت موسی بن جعفر (ع) حضرت معصومه (س) آئین جاروکشی خادمان حرم کریمه اهل بیت (ع) برگزار شد.

در این مراسم معنوی خادمان حرم مطهر بانوی کرامت، صحن امام رضا (ع) را جارو زدند.

خادمان حرم مطهر علی بن موسی‌الرضا (ع)، شاه‌چراغ، عبدالعظیم حسنی و مسجد مقدس جمکران نیز در این مراسم حضور داشتند.

آئین خطبه خوانی خادمان حرم مطهر حضرت معصومه (س) نیز از دیگر برنامه‌های روز میلاد آن حضرت بود که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر و با حضور تولیت آستان مقدس بانوی کرامت و با سخنرانی حجت الاسلام مروی تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد.

پس از برگزاری این مراسم خادمان به سمت ضریح مطهر حضرت معصومه (س) حرکت کرده و مضجع شریف آن حضرت را گلباران کردند.