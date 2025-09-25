به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محسن طاهری، عصر پنجشنبه در مراسم گلباران قدمگاه امام حسن عسکری (ع) با اشاره به روایت تاریخی ورود این امام به گرگان گفت: این واقعه یک اتفاق نادر نیست، بلکه یک اتفاق استثنایی در تاریخ تشیع است. هیچگاه نشنیدهایم که امام معصومی با اراده خود و با اعجاز طیالارض، از سامرا به شهری دوردست مانند جرجان برای دیدار شیعیان سفر کرده باشد.
وی با بیان اینکه این سفر کاملاً برخلاف سفرهای سایر ائمه بوده، افزود: امام رضا (ع) به اجبار خلیفه به خراسان آمدند، اما امام حسن عسکری (ع) فقط برای دیدار شیعیان خود به این منطقه تشریف آوردند که افتخاری بینظیر برای مردم گرگان است.
ضرورت توجه فرهنگی به قدمگاه امام حسن عسکری (ع)
طاهری با انتقاد از کمتوجهی به این رویداد بزرگ تاریخی گفت: متأسفانه این واقعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. باید قدمگاه و مسجد منتسب به امام حسن عسکری (ع) در گرگان به همه شیعیان جهان معرفی شود. یقیناً این توجه، خیرات و برکات بیشتری را برای منطقه به همراه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: توجه به امام معصوم و پدر امام زمان (عج) باید در سطح ملی و بینالمللی ترویج شود. هفته فرهنگی گرگان، از سوم تا هشتم ربیعالثانی، میتواند بستری برای این تبیین فرهنگی باشد.
نقش رسانهها، حوزه و دانشگاه در ترویج این رویداد
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ضمن تأکید بر نقش نهادهای علمی و فرهنگی کشور گفت:
انتظار میرود در نظام جمهوری اسلامی، مسئولان فرهنگی، حوزههای علمیه، دانشگاهها و رسانهها، ابعاد مختلف این سفر تاریخی را بررسی و ترویج کنند.
وی ادامه داد: این موضوع فقط یک رویداد محلی نیست؛ بلکه بخشی از هویت شیعی است و نیازمند عزمی همگانی برای معرفی در سطوح ملی و جهانی است.
طاهری با اشاره به ظرفیتهای دینی و تاریخی گرگان، گفت: امیدواریم با ترویج این واقعه، گرگان بیش از پیش به عنوان یک دارالمؤمنین واقعی شناخته شود. اگرچه اکنون نیز چنین جایگاهی دارد، اما نیاز به کار بیشتری در حوزه فرهنگ دینی احساس میشود.
نظر شما