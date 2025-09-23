مدارس کانکسی آذربایجان غربی تا پایان مهرماه جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح سه شنبه در آئین نواختن زنگ مهر با بیان اینکه طبق برنامهریزی مدارس سنگی و کانکسی در استان تا پایان مهر در استان جمعآوری میشود، اظهار کرد: خیرین نیز در راستای نهضت مدرسهسازی پای کار بیایند.
استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت توجه به کیفیت آموزش در مدارس تاکید کرد و گفت: در مدارس نیروهای مؤثر برای آینده کشور تربیت شوند.
وی با اشاره به اینکه باید آذربایجان غربی با توجه به پتانسیلهای موجود، جزو ۵ استان اول در حوزههای مختلف شود، اظهار کرد: وجود ظرفیتهای مرزی، معادن طلا از جمله ظرفیتهایی است که باید از این ظرفیتها برای توسعه استان استفاده شود و نهضت توسعه استان آغاز شده است لذا معلمان نیز در این مسیر همراهی کنند.
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه پروژههای سازندگی استان از پلدشت تا سردشت فعال است، تصریح کرد: فضای توسعهای در استان آغاز شده است.
رحمانی با تاکید بر تهیه برنامه جامع برای برای احداث مدارس به صورت جداگانه اظهار کرد: احصای مناطق مورد نیاز برای احداث مدرسه لازم است و باید احداث هنرستانها براساس نیازهای منطقه و هر شهرستان انجام شود.
وی با بیان اینکه آرامش امروز را مدیون جانفشانی شهدا و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی هستیم، گفت: توسعه عدالت آموزشی و توجه به کیفیت آموزشی را سیاست دولت چهاردهم به شمار میرود و در راستای توسعه فضاهای آموزشی، احداث ۸۰۰ مدرسه نیاز استان است تا به استاندارد کشوری برسیم.
